Эта дорога протяженностью более 140 метров хоть и не является городской магистралью, но имеет большое значение. Проезд между домами 204-216 на улице Орлова ведёт к детскому саду №173. По этой же дороге школьники каждый день идут в лицей №8. Участок улицы, ранее доставлявший много проблем горожанам, теперь – аккуратная и ровная дорога. Уже поступают слова благодарности от местных жителей и водителей.

— Асфальта здесь практически не было, покрытие было грунтовым. Мы очень ждали этого ремонта! Для нас это главная дорога! Многие жители сами возле своих домов латали ямы, выкладывали территорию битым кирпичом. Однако ходить по такой улице, особенно после дождя, всё равно было невозможно, — рассказала жительница улицы Орлова Марина Вячеславовна Усачёва.

Летом много неудобств жителям доставляли проезжающие машины. Из-за постоянной пыли люди не могли открыть окна. Теперь новому асфальту радуется вся улица.

— Мой дом выходит прямо на эту дорогу, — рассказывает ещё один житель микрорайона, Виктор Алексеевич Жариков. — О своей проблеме мы писали в прошлом году депутату Игорю Шепелю. Но, честно говоря, думали, что про нас забудут. А тут как-то утром проснулись от сильного грохота. Я сначала даже не понял, что происходит. Поглядел в окно – а там уже вовсю трактора работают. Сделали очень быстро, мы все очень довольны!

Ремонт участка улицы Орлова стал возможен благодаря средствам, выделенным в рамках наказов избирателей. Благоустройство по наказам жителей идет и рядом, на улице Коминтерна. Причём это не единственные территории в 11-м избирательном округе, включённые в программу наказов в этом году. По словам заместителя председателя городского Совета, депутата Игоря Шепеля, в чьём ведении находится избирательный округ, в ближайшее время планируется также привести в порядок проблемные участки дорог и придомовых территорий на улицах Ваана-Теряна, Терешковой, Богдана Хмельницкого и других. Запланировано также полное благоустройство ряда дворов округа с установкой малых архитектурных форм для детей.

— В первую очередь в программу наказов попали объекты, которые вызывают больше всего нареканий у жителей, — подчёркивает заместитель председателя городского Совета Игорь Шепель. — Хочу также напомнить всем оренбуржцам, что в нашем городе продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды». И сегодня благоустройство той или иной территории во многом зависит от самих жителей. Призываю всех быть активными и включаться в обсуждение этих вопросов вместе со своими соседями, жителями микрорайона.