По сложившейся традиции, начало работы городской системы детских лагерей дневного пребывания, первый день лета, становится и первым днем фестиваля «летнее настроение». Он объединяет ребят из ста лагерей дневного пребывания – а всего в этом году в них отдохнут больше 8 тысяч юных оренбуржцев.

— Сегодня особенный день – в Международный День защиты детей начинается летняя оздоровительная кампания, открываются загородные лагеря и лагеря дневного пребывания. С каждым годом программы отдыха становятся все более содержательными, интересными, отдых – динамичным и обогащающим детей новыми знаниями и умениями, – отметил вице-губернатор Павел Самсонов. – Я выражаю слова благодарности организаторам фестиваля — Управлению образования администрации Оренбурга и лично начальнику управления Нине Гордеевой.

Председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева пожелала юным оренбуржцам провести свое лето с пользой и обязательно найти новых друзей.

— Пусть это лето станет самым незабываемым! Отдохните – но только на время! – от школьных обязанностей и домашних заданий, — обратилась она к ребятам.

Продолжилась церемония открытия фестиваля благотворительным спектаклем «Пеппилота Лонгстрем» — в рамках благотворительного марафона «От сердца к сердцу».