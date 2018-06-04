В прошедшие выходные в Оренбурге стало известно о чудовищном преступлении. Была убита женщина. Её тело было расчленено. Останки женщины находили целых два дня в районе улиц: Тракторная и Сухарева, недалеко от проспекта Победы.
На сегодняшний день о данном преступлении известно следующее:
- 2 и 3 июня были обнаружены фрагменты тела.
- В один из частных домов собака сначала занесла руку, потом ногу (фрагмент голени со ступней).
- Следственный комитет сообщил, что останки предположительно принадлежат женщине.
- По факту убийства возбуждено уголовное дело.