В прошедшие выходные в Оренбурге стало известно о чудовищном преступлении. Была убита женщина. Её тело было расчленено. Останки женщины находили целых два дня в районе улиц: Тракторная и Сухарева, недалеко от проспекта Победы.

На сегодняшний день о данном преступлении известно следующее:

  • 2 и 3 июня были обнаружены фрагменты тела.
  • В один из частных домов собака сначала занесла руку, потом ногу (фрагмент голени со ступней).
  • Следственный комитет сообщил, что останки предположительно принадлежат женщине.
  • По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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