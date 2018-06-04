30-летняя миссис мира Сания Шакирова погибла в Киргизии спустя всего месяц после своего триумфа на конкурсе красоты.

Молодая мама троих детей разбилась в автокатастрофе.

Первой о ее смерти рассказала телеведущая Ассоль Молдокматова в своем Инстаграме, сын которой был близким другом погибшей.

— Мой сын Шабдан и Сания очень близко общались, и, оказывается, ему позвонили сразу после аварии, увидев в телефоне погибшей его номер. Сына просили, чтобы он сообщил родственникам Сании. Подробностей я пока не знаю. Для меня это стало большой трагедией, — сказала Молдокматова.

— Сания Шакирова написала мне три дня назад, что парень сделал предложение выйти замуж и подарил 101 розу . Они поехали вместе на ИК . Возвращаясь с ИК попали в ДТП . Тогда в фотостудии Сания случайно оставила кольцо , которое было подарено Авраамом Руссо на удачу и она позднее произнесла : «Ничего не случится ?!» Уходят близкие и какая-то зияющая пустота на сердце наступает … пусть Земля тебе будет пухом

ДТП произошло второго июня в 21:10. Сания ехала на такси, водитель которого не справился с управлением и врезался в стену, ограждающую кладбище в киргизском селе Чок-Тал. Сания умерла на месте от полученных травм. За жизнь второго пассажира и водителя борются врачи.

— Пассажир машины 38-летний С. Р. доставлен в областную больницу. Водитель доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, — сообщили в полиции.