Международный профессиональный турнир по смешанным боевым единоборствам пройдет в Оренбурге 15 июня. На главную арену СКК «Оренбуржье» выйдут четверо спортсменов, которые будут представлять оренбургские клубы – Дамир Исмагулов, Михаил Рагозин, Роман Богатов и Асия Клютова. Событие обещает зрелищные поединки между российскими и зарубежными бойцами. В главном бою вечера на кону чемпионский титул организации M-1, который будет защищать Дамир Исмагулов.

Бой между действующим чемпионом организации Дамиром Исмагуловым (команда «Новый поток», школа «Шторм», клуб «Боец») и белорусом, экс-чемпионом в легком весе Артемом Дамковским (Академия MMA) станет самым ожидаемым на арене спорткомплекса.

Дамир Исмагулов в течение 2,5 лет не проигрывал ни одного боя. На счету оренбургского бойца 15 побед и 2 поражения. Победная серия Исмагулова составляет 10 поединков. Дамира Исмагулова называют одним из самых зрелищных спортсменов MMA за его ударную технику и умение вести бой в партере. По итогам 2017 года болельщики назвали его лучшим бойцом M-1 Global.

Украшением вечера станет женский бой. Впервые за много лет M-1 Global выведет в рейдж девушек. Оренбурженке Асие Клютовой (клуб «Цеста») предстоит первый профессиональный бой с Зейной Крантич из Боснии и Герцеговины. Асие Клютовой 27 лет, она судебный пристав и больше 10 лет занимается борьбой, в том числе и MMA. Спортсменка начинала с вольной борьбы, в этом виде стала мастером спорта, после чего перешла на смешанные направления. Выступая в комплексном единоборстве, оренбурженка также стала мастером спорта, чемпионом страны и победителем международного турнира на Кубок ОДКБ.

Топовый бой российских средневесов анонсировали организаторы международного турнира по смешанным боевым единоборствам M-1 Challenge 94. Оренбургский боец, представляющий команду «Новый поток», авторскую школу «Шторм» и клуб «Боец» Михаил Рагозин будет противостоять Валерию Мясникову (Industrials Team). Победитель получит право участвовать в бою за пояс чемпиона M-1 Challenge.

Михаил Рагозин — бронзовый призер чемпионата России по смешанным боевым единоборствам, чемпион России по панкратиону давно известен оренбургской публике. Свой последний бой на турнирах M-1 Challenge он триумфально провел против американца Джозефа Хенли.

В числе ожидаемых поединков M-1 Challenge 94 сражение победителя суперкубка России по MMA Романа Богатова («Новый Поток», авторская школа «Шторм», клуб «Боец») и чемпиона мира по кикбоксингу Раула Тутараули (Грузия).

Роман Богатов сделал отличную бойцовскую карьеру в любительском MMA, выступая за Федерацию MMA Оренбургской области. Сам спортсмен родом из Новотроицка. На турнирах под эгидой Союза MMA России он стал призером чемпионата России, обладателем кубка и суперкубка страны. Перейдя в профессионалы, Роман не знает поражений и в пяти боях в доминирующем стиле одержал пять побед.

Организаторами турнира выступает Федерация ММА Оренбургской области, промоутерская компания «Золото скифов» и организация M-1 Global, которая проводит бои по смешанным единоборствам среди профессионалов по всему миру. Партнером турнира является Региональная Общественная Организация «Новый Поток».