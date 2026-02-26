Космические артефакты передали в фонд Оренбургского музея

Реликвии с орбиты

В Губернаторском историко-краеведческом музее состоялась торжественная церемония. Фонд учреждения пополнили уникальные космические экспонаты в Оренбурге.

В мероприятии принял участие космонавт-испытатель Алексей Зубрицкий. Он передал музею необычный артефакт — зуб древнего мегалодона. Ранее этот предмет доставил на орбиту Герой России Олег Артемьев.

Также Зубрицкий вручил сотрудникам музея свои личные часы. Этот прибор находился на руке бортинженера в течение всей 73-й экспедиции на МКС.

«Эти часы помогали мне ориентироваться во времени на протяжении восьми месяцев орбитального полета. Я с гордостью передаю этот символ работы в космосе на хранение в музей», — подчеркнул космонавт.

Кинематограф в невесомости

Другим почетным гостем стал оператор фильма «Вызов» Алексей Дудин. Он привез в подарок музею эксклюзивные видеоматериалы. Кадры были сняты непосредственно на борту станции.

По словам Дудина, проект не имеет мировых аналогов. Около часа экранного времени фильма занимают съемки в открытом космосе. Эти материалы станут частью цифровой экспозиции.

Кроме того, более 80 предметов собрал общественник Константин Хитров. Он возглавляет региональное отделение Федерации космонавтики России.

Подготовка к юбилею

Новые поступления станут основой масштабной выставки. Ее приурочат к 65-летию полета Юрия Гагарина. Экспозиция получила название «После полета: наследие Гагарина».

Выставка откроется в Губернаторском музее уже в апреле. Посетители смогут увидеть оборудование, личные вещи космонавтов и архивные записи.

В заключение отметим важность сохранения таких реликвий для города. Оренбуржье продолжает поддерживать статус региона с богатой космической историей.