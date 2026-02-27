Ошибка при МРТ привела к судебному иску против оренбургской клиники

Родственники женщины, погибшей после обследования, начали судебное разбирательство. Они подали иск к больнице Оренбурга с требованием компенсации.

Семья запрашивает пять миллионов рублей. Эта сумма включает возмещение морального вреда и расходы на погребение. Истцы винят врачей в профессиональной халатности.

Нарушение протоколов безопасности

Трагедия произошла во время магнитно-резонансной томографии. Врачи назначили процедуру пациентке с установленным кардиостимулятором. Такое вмешательство нарушает базовые медицинские протоколы.

Магнитное поле томографа смертельно опасно для электронных стимуляторов сердца. Медперсонал проигнорировал это критическое противопоказание. Сведения о приборе содержались в медицинской карте женщины.

Отсутствие согласия на процедуру

Юристы обнаружили серьезные пробелы в документации. В материалах дела отсутствует письменное согласие пациентки на исследование. Это лишает процедуру законных оснований.

Семья утверждает, что некачественная помощь вызвала гибель близкого человека. Родственники заявляют о перенесенных тяжелых нравственных страданиях.

Начало судебного процесса

Центральный районный суд Оренбурга уже принял заявление. Судьи изучат обстоятельства этого резонансного дела. Юристы готовят доказательную базу.

Первое заседание по иску к больнице Оренбурга состоится 5 марта 2026 года. Представители медицинского учреждения пока воздерживаются от официальных комментариев.