Ошибка при МРТ привела к судебному иску против оренбургской клиники

Родственники женщины, погибшей после обследования, начали судебное разбирательство. Они подали иск к больнице Оренбурга с требованием компенсации.
Семья запрашивает пять миллионов рублей. Эта сумма включает возмещение морального вреда и расходы на погребение. Истцы винят врачей в профессиональной халатности.
Нарушение протоколов безопасности
Трагедия произошла во время магнитно-резонансной томографии. Врачи назначили процедуру пациентке с установленным кардиостимулятором. Такое вмешательство нарушает базовые медицинские протоколы.
Магнитное поле томографа смертельно опасно для электронных стимуляторов сердца. Медперсонал проигнорировал это критическое противопоказание. Сведения о приборе содержались в медицинской карте женщины.
Отсутствие согласия на процедуру
Юристы обнаружили серьезные пробелы в документации. В материалах дела отсутствует письменное согласие пациентки на исследование. Это лишает процедуру законных оснований.
Семья утверждает, что некачественная помощь вызвала гибель близкого человека. Родственники заявляют о перенесенных тяжелых нравственных страданиях.
Начало судебного процесса
Центральный районный суд Оренбурга уже принял заявление. Судьи изучат обстоятельства этого резонансного дела. Юристы готовят доказательную базу.
Первое заседание по иску к больнице Оренбурга состоится 5 марта 2026 года. Представители медицинского учреждения пока воздерживаются от официальных комментариев.