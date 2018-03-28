Константин Осипов: «Мечты у меня обычные, построить дом, иметь большую семью и чтобы близкие были рядом»

Ф.И.О. – Осипов Константин Васильевич

Дата рождения – 7 марта 1992 г.

Рост – 194 см

Амплуа – связующий

Номер – 20

Родной город – Зеленогорск

В ДЕТСТВЕ Я МНОГО ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ, МНОГО ЧТО ПРОБОВАЛ — БОРЬБА, ПЛАВАНИЕ, ЛЫЖИ

– Константин, с чего начались твои занятия волейболом? Кто был первым тренером?

– В детстве я много чем занимался, много что пробовал — борьба, плавание, лыжи. Мой отец занимался любительским волейболом и меня всегда брал с собой. На одной из таких тренировок меня заметил волейбольный тренер В.В. Стравинскас, пригласил на тренировку: «просто попробуй, понравится — останешься, не понравится — ничего страшного». Мне понравилось, так я и стал заниматься волейболом.

– В Зеленогорске, откуда ты родом, очень хорошая школа волейбола, однако Зеленогорск достаточно мало известен волейбольной общественности. Насколько тяжело было пробиться из Зеленогорска в профессиональный волейбол?

– Так и есть, школа у нас – хорошая, в ней и административная часть, и работа тренеров отлажена. На счет пробиться? Не знаю. Во время выступления на детских соревнованиях заметили Новосибирские тренера, позвали, я долго не раздумывал, поехал.

– Расскажи, как ты стал связующим?

– На всех детских соревнованиях я был нападающим. Однако тренер опасался, что я не вырасту и поставил меня пасовать. Мне тоже было интересно попробовать себя в роли связки. Попробовали, и получилось, решили все так и оставить.

– Связующий является мозгом команды. Это сложно, когда все нити игры в твоих руках?

– Не скажу, что это сложно, лучше скажу, что это не просто.

– Как складывалась твоя карьера до перехода в «Нефтяник»? В каких клубах ты успел поиграть?

– Первые шаги в профессиональном спорте были сделаны в новосибирском «Локомотиве». Там я провел, на данный момент, большую часть своей спортивной карьеры, затем были — «Грозный», Ярославич» и «Прикамье». В Перми я провел 1,5 сезона, но, к сожалению, в конце 2017 года команда снялась с чемпионата. И теперь я в Нефтянике.

– В «Локомотиве» ты впервые дебютировал в матчах Суперлиги. Эмоции от первого выхода на площадку в Суперлиге помнишь?

– Помню. Как только вышел на площадку, эмоции зашкаливали. Я вспотел за 2 секунды, просто от пребывания на площадке. Но, кстати, вышел тогда я не плохо.

– 7 лет ты был в структуре Новосибирска, сейчас поддерживаешь связь с партнерами по «Локомотиву»?

– Да, конечно, периодически созваниваемся и по возможности встречаемся в отпуске.

– Были ли у тебя какие-то представления о «Нефтянике» до перехода в клуб?

– Представления почти не было. Ничего не слышал о команде, ни плохого, ни хорошего. Только знал, что в «Нефтянике» собраны достаточно опытные игроки.

– Способствовало ли твоему желанию перейти в «Нефтяник» то, что команду возглавляет, работавший с тобой ранее Владимир Викулов?

– Да конечно. Я знаю его требования, его тренировочный процесс, а самое главное, что он по своей сути победитель и того же требует от своих игроков.

– Быстро освоился в команде?

– В принципе да, до прихода в «Нефтяник» я уже знал некоторых ребят. Да и вся команда расположила к себе так, что проблем с адаптацией особых не возникло.

– Почему выбрал 20-й номер?

– Номер не выбирал, какой был свободен такой и дали.

Я УМЕРЕННО СУЕВЕРНЫЙ, БЕЗ ФАНАТИЗМА

– Какие впечатления от Оренбурга? Любимые места успели появиться?

– Мне нравится, что здесь много солнца. Еще бы ветра было бы по меньше. Сам я сибиряк, морозы не пугают, а вот ветер доставляет неудобства.

– Константин, есть ли в России или за рубежом игрок, на которого ты ровняешься?

– Одного конкретного нет. Есть четыре игрока моего амплуа, за которыми я по возможности слежу — Бруно (Бразилия), Кристиансан (США), Гранкин и Саша Бутько.

– Какой матч для тебя стал за всю карьеру самым памятным?

– Наверное, матч «Ярославич» — «Дагестан». Я тогда выступал за Ярославль, мы победили — 3:2. Счет в пятой партии был невероятным — 37:35 (на всякий случай, пятая партия играется до 15 очков). Но надеюсь, что самые памятные матчи у меня еще впереди.

– Можно ли тебя назвать суеверным?

– Думаю, можно. Не так чтобы совсем, умеренно суеверным, без фанатизма.

– Есть ли у тебя прозвище среди партнеров по команде?

– Вроде нет. Я это не очень люблю. Сам всех стараюсь называть по имени.

– Чем увлекаешься, помимо волейбола?

– Иногда люблю поиграть в игровую приставку. Смотрю футбол.

– Во время сезона как от волейбола отдыхаешь?

– Практически все свободное время уходит на восстановление. А так ходим с женой в кино, гуляем, смотрим город.

– Часто ли твои близкие посещают игры «Нефтяника»?

– На играх за меня всегда болеет супруга. А остальные мои близкие, так как находятся далеко, смотрят интернет трансляции матчей.

– Как ты относишься к футболу? Планируешь ли смотреть Чемпионат мира по футболу 2018?

– Люблю футбол, как смотреть, так и играть. Конечно, буду, тем более это будет время отпуска.

– Твое мнение, сможет ли сборная России по футболу выйти из группы на предстоящем мундиале?

– Думаю, сможет. Только надо будет очень сильно постараться. Не сидеть в обороне, а играть на победу. Болеть за наших буду однозначно.

– Если не брать в расчет волейбольные успехи, о чем еще мечтаешь?

– Мечты у меня обычные, построить дом, и иметь большую семью. Чтобы близкие были рядом.

– И в завершение нашего интервью, скажи несколько слов для болельщиков «Нефтяника».

– Хочу сказать большое спасибо болельщикам, за поддержку, она помогает идти вперед, добиваться результата. Когда я приезжал в Оренбург с другими командами, мне нравилась здешняя атмосфера на трибунах. Вот только болельщики поддерживали не мою команду. Теперь я рад, что мы с ними на одной стороне.

БЛИЦ ОПРОС:

Любимый цвет – синий

Любимый фильм – «Джанго освобожденный»

Лучший отдых – когда рядом море

Любимое блюдо – стейк и мясо по французски

Любимая музыка – рэп

Команда мечта (команда, за которую хотел бы играть) – которая ставит максимальные цели перед собой, которые реально могут быть достигнуты. На данный момент такой командой является казанский «Зенит».