Витас арестован на семь суток за стрельбу

Витас стрелял из пистолета на территории своего особняка вечером 21 марта.

Певец был доставлен в отдел полиции для разбирательства, на него был составлен административный протокол.

Продюсер Сергей Пудовкин, комментируя в интервью НТВ этот инцидент, рассказал, что его подопечный отмечал значимое для себя событие: в Китае в его честь установили восковую фигуру. По этой причине и был устроен салют. Однако напуганные громкими хлопками соседи Витаса заявили, что это были выстрелы из боевого оружия.

По словам испугавшихся соседей, в стельку пьяный Витас открыл огонь во дворе своего дома на Рублевском шоссе. Местные жители вызвали наряд полиции и в отношении артиста был составлен протокол. Выяснилось, что он сделал 45 выстрелов. Ровно такое количество гильз нашли сотрудники полиции. Также с места оголтелой пальбы изъяли четыре патрона и сигнальный пистолет.

По информации российских СМИ, за это артиста изначально оштрафовали на 500 рублей, однако прокуратура отменила это решение и добилась ужесточения наказания. Виталия Грачева доставили в Одинцовский городской суд в сопровождении полиции, а после заседания — в СИЗО.

Cоседи утверждают, что Витас спрятался в своем доме, и сотрудникам правоохранительных органов пришлось выламывать дверь.

Певца увезли в участок. Там ему предложили пройти медицинское освидетельствование: правоохранители заподозрили, что Витас находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но от прохождения теста артист категорически отказался. Скорее всего, он просто был не в себе.