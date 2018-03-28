Прокуратурой Оренбурга будут организованы проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Об этом сообщили в городской Администрации.

В связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово, повлекшим многочисленные человеческие жертвы прокуратурой г. Оренбурга с привлечением территориальных органов МЧС России будут организованы проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах областного центра, имеющих развлекательные центры.

Прежде всего сотрудники МЧС обращают внимание на работу системы противопожарной защиты: пути эвакуации, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы пожаротушения, систему дымоудаления, а также действия сотрудников и работников ТРЦ при пожаре, сообщается на сайте ведомства.