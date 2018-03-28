В Оренбурге возможно временное отключение ТВ и радио

С 28 по 30 марта 2018 года филиал РТРС

В период проведения работ, в один из указанных дней с 8:00 до 20:00 часов, возможно временное отключение трансляции пакетов каналов РТРС-1 (первый мультиплекс) и РТРС-2 (второй мультиплекс) цифрового эфирного телевидения в Оренбурге и его окрестностях.

В состав пакета РТРС-1 (первый мультиплекс) входят следующие телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр», а также три радиопрограммы – «Радио Россия», «Вести ФМ» и «Маяк». Во втором мультиплексе идет трансляция каналов: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ 3», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз ТВ».