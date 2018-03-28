Какие торговые центры в Оренбурге закроют после трагедии в Кемерово?

Глава Оренбурга пообещал начать закрывать опасные торговые комплексы.

Глава города Евгений Арапов «вызвал на ковер» собственников торговых комплексов, где прокуратура и пожнадзор выявили максимальное количество серьезных нарушений. В списке из десяти объектов оказались ТК «Три кита», «Мебельный базар», «Территория», «Кит» и другие. Глава города заявил, что готов через суд закрывать торговые комплексы, которые не устранят вовремя проблемы с пожарной безопасностью, пишет РИА Оренбуржье.

Серьезные замечания прозвучали и в отношении Мебельного базара на улице Юркина. Евгений Арапов буквально призвал горожан не ходить в этот торговый центр.

«Здесь конкретно всё безобразно. в случае возгорания – это ужас. Это всё яд. И хватит несколько секунд, чтобы остаться здесь навсегда. Вы ничего не делаете! Вы же понимаете, будет то же самое! Я буду требовать закрытия через суд! И мы его закроем. Вы останетесь без средств к существованию», — обратился Арапов к представителям этого торгового центра, сообщает Вестирама.

Кроме того, глава города поручил предпринимателям провести обязательные инструктажи по технике безопасности. Руководителей торговых комплексов призвали еще раз проверить работу систем автоматической пожарной сигнализации, состояние пожарных гидрантов

По словам Арапова, инициативная группа посетила торговые центры, у которых по итогам декабрьской проверки было больше всего замечаний по пожарной безопасности. Стало известно, что нарушения в большинстве помещений устраняются либо уже устранены.