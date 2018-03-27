Пожар на заводе ЖБИ в Оренбурге ликвидирован, пострадавших нет

Об этом сообщает главное управление МЧС по Оренбургской области.

В 12:04 27 марта 2018 года пожар по адресу: город Оренбург, Промышленный район, улица Нагорная, ликвидирован. Сообщение о возгорании поступило в 10.37.

К ликвидации последствий пожара всего привлечено 52 человека, 22 единицы техники, в том числе от МЧС 33 человека и 14 единиц техники. Огнем повреждено здание бетонно-смесительного узла, транспортерная лента на общей площади 100 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. По факту пожара проводится дознание.