Кохаузинг — забудьте о домах престарелых — старейте вместе с друзьями

Все мы знаем, что население мира стареет, пишет Fabiosa.

Ожидается, что к 2050 году количество людей старше 60 лет утроится. Есть много способов обустроить старение без потери качества жизни.

У стариков в наше время имеются разные варианты.

За кем-то приглядывают родные, а кто-то отправляется в дом престарелых. Однако есть и такие смельчаки, которые не желают жить в одиночестве и предпочитают общество друзей!

«Кохаузинг» — совместное проживание

Коха́узинг (англ. Cohousing) — вид жилищного сообщества, подразумевающий значительную долю бытовой взаимовключённости членов сообщества; совместного присмотра за детьми, проведение совместных праздников, совместного использования части имущества и т. п. Разновидность идейной общины.

Концепция

Основная декларируемая цель кохаузингов — создание добрососедских отношений, создание «деревни», где все соседи знали бы друг друга и где была бы взаимопомощь. Среди основных первоначальных подцелей — создание наилучшей среды для детей. Обычно такие сообщества имеют общий дом и территорию, но это не коммуны, поскольку члены сообщества живут в отдельных домах, которые закреплены за ними на правах частной собственности, и имеют изолированные собственные финансы. Также: концепция проектирования и построения жилья для таких сообществ, таким образом, что несколько домов или квартир имеют общие пространство для совместных действий: кухня, библиотека, сауна, детские игровые площадка и комната. Для кохаузинг-сообществ характерна экологичность, удаление мест парковки автомобилей за территорию.

В кохаузингах создание деятельного сообщества имеет большое значение. Члены кохаузинг-сообществ часто готовят и принимают пищу в общем доме (общей кухне). Совместно выполняют присмотр за детьми, уход за садом (прилегающей территории) и другие виды деятельности, осуществляют совместное управление деятельностью сообщества. Малое количество членов позволяет принимать все важные решения только по взаимному согласию всех членов.

История возникновения

Современная теория когаузингов возникла в 60-х годах XX века в Дании, среди нескольких групп семей, недовольных своими жилищными условиями, которые не удовлетворяли их потребности.

В апреле 1967 г. Бодил Грэй (Bodil Graae) опубликовала статью «У детей могло бы быть сто родителей» («Børn skal have Hundrede Foraeldre»), в копенгагенской газете «Politiken», побудившую группу из 50 семей к организации подобного проекта в 1967 году. Эта группа разработала кохаузинг-проект Sættedammen, старейший в мире известный проект подобного типа.

Другой ключевой фигурой в теории когаузингов был Ян Гудманд Хёйер (Jan Gudmand Høyer), который в Гарварде разработал архитектурное учение, на основе экспериментальных коммун США. Он опубликовал труд «The Missing Link between Utopia and the Dated One-Family House» в 1968, где описал вторую подобную группу семей.

Впоследствии идея получила распространение в Нидерландах, Великобритании, США, Канаде, Австралии и Японии, а в последнее время — Италии.

Развитие и текущее состояние