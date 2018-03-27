Сразу после того как стало известно о трагедии в Кемерово, неравнодушные жители Оренбурга почтили память погибших в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Горожане несут цветы, детские игрушки и свечи к «Памятнику первой учительнице» на улице Советской.

Также, свои соболезнования выразили губернатор Оренбургской области Юрий Берг и Глава города Оренбурга Евгений Арапов.

Это огромная трагедия не только для кемеровчан, но и для всех жителей России: нет человека, который бы остался равнодушен к событиям в Кузбассе.

Напомним, в воскресенье, 25 марта в ТРК «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. На данный момент известно, что в огне погибли 64 человека.