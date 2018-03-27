Юрий Берг возложил цветы в память о жертвах трагедии в Кемерово

27 марта, Глава Оренбуржья Юрий Берг почтил память погибших

Таким местом в областном центре стал памятник на улице Советской — первой учительнице, стоящей в окружении детей. С 26 марта оренбуржцы приходят сюда выразить свою сопричастность и поддержку кемеровчанам.

— Трудно передать словами чувства, которые испытывает сегодня каждый кемеровчанин, оренбуржец, каждый гражданин нашей страны. Указом Президента России Владимира Владимировича Путина 28 марта объявлен днем общенационального траура по погибшим во время пожара в Кемерово. Это наша общая боль. Особенно горько от мысли, что в этой трагедии погибли дети. Мы глубоко соболезнуем всем, кто потерял своих родных и близких. Кемерово, мы с вами!

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 находятся в стационаре. Опознаны 25 жертв пожара, в том числе 13 детей.

Наиболее вероятной причиной пожара следователи считают короткое замыкание. Версия теракта не рассматривается.

Утром 27 марта в Кемерово прибыл Владимир Путин. Он пообщался с пострадавшими и пообещал, что все виновные будут наказаны. 28 марта в России объявлен Днем траура.