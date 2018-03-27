В результате пожара 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово погибли, по последним данным, 64 человека. Большинство из них дети. Жители города считают, что официальные данные замалчиваются.
СПИСОК ОПОЗНАННЫХ ПОГИБШИХ
- Агаркова Мария Сергеевна, 10 лет
- Агаркова Надежда Васильевна, 1961
- Агарков Контантин Сергеевич, 8 лет
- Архипенко Станислав, 1986
- Архипенко Виктория, 2012
- Баранова Мария Николаевна, 1958
- Баранов Артем, 12 лет
- Баранова Арина, 8 лет
- Дарсалия Татьяна Викторовна, 37 лет
- Иванчик Артемий Анатольевич, 9 лет
- Москаленко Ксения (ребенок), 4 года
- Москаленко Олеся, 1981
- Москаленко Евгений, 1983
- Мухин Антон Григорьевич, 28 лет
- Мухин Ратибор, 5 лет
- Селезень Наталья Александровна, 37 лет
- Сыпко Елизавета Александровна, 11 лет
- Тесленко Игорь Юрьевич, 1966
- Тесленко Арина Игоревна, 9 лет
- Устинова Наталья, 1981
- Устинова Ульяна, 4 года
- Федина Ольга Владимировна, 45 лет
- Чмыхалов Вадим Олегович, 11 лет
СПИСОК ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
- Виктория Зикунова, 11 лет
- Анна Бахаева, 2010 г.р.
- Вероника Трусова, 8 лет
- Василиса Трусова, 4 года
- Майя Ерохина, 11 лет
- Валерия Лиллевяле, 5 лет
- Артемий Иванчик, 2008 г.р.
- Татьяна Курчевская, 11 лет
- Анастасия Смирнова, 11 лет
- Вероника Понушкова, 11 лет
- Александр Коган, 10-11 лет
- Дарья Сараева, 6 класс
- Вячеслав Никулин, 10 лет
- Виктория Почанкина, 11 лет
- Артем Востриков, 5 лет
- Роман Востриков, 2 года
- Анна Вострикова, 7 лет
- Михаил Галакин, 2008 г.р.
- Евгения Мельникова
- Нина Сухозад, 1949 г.р.
- Вилена Черникова, 11 лет
- Сергей Черников, 28 лет
- Татьяна Курчевич, 4 года
- Полина Мороз, 1982 г.р.
- Мария Мороз, 19 лет
- Ксения Ананьева, 11 лет
- Алина, 16 лет
- Максим Стукалов, 17 лет
- Светлана Ковалевская, 9 лет
- Егор Ковалевский, 5 лет
- Юлия Алимова, 6 лет
- Григорий Коган, 42 года
- Ирина Бахаева, 1974 г.р.
- Вячеслав Бахаев, 1974 г.р.
- Наталья Сыбко
- Арина Кисленко, 9 лет
- Игорь Кисленко, 40 лет
- Алена Сабадашь, 1995 г.р.
- Дмитрий Галакин, 1975 г.р.
- Оксана Евсеева
- Анфиса Кляйн, 30 лет
Наиболее вероятной причиной пожара следователи считают короткое замыкание. Версия теракта не рассматривается.
Утром 27 марта в Кемерово прибыл Владимир Путин. Он пообщался с пострадавшими и пообещал, что все виновные будут наказаны. 28 марта в России объявлен Днем траура.