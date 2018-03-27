В результате пожара 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово погибли, по последним данным, 64 человека. Большинство из них дети. Жители города считают, что официальные данные замалчиваются.

СПИСОК ОПОЗНАННЫХ ПОГИБШИХ

Агаркова Мария Сергеевна, 10 лет Агаркова Надежда Васильевна, 1961 Агарков Контантин Сергеевич, 8 лет Архипенко Станислав, 1986 Архипенко Виктория, 2012 Баранова Мария Николаевна, 1958 Баранов Артем, 12 лет Баранова Арина, 8 лет Дарсалия Татьяна Викторовна, 37 лет Иванчик Артемий Анатольевич, 9 лет Москаленко Ксения (ребенок), 4 года Москаленко Олеся, 1981 Москаленко Евгений, 1983 Мухин Антон Григорьевич, 28 лет Мухин Ратибор, 5 лет Селезень Наталья Александровна, 37 лет Сыпко Елизавета Александровна, 11 лет Тесленко Игорь Юрьевич, 1966 Тесленко Арина Игоревна, 9 лет Устинова Наталья, 1981 Устинова Ульяна, 4 года Федина Ольга Владимировна, 45 лет Чмыхалов Вадим Олегович, 11 лет

СПИСОК ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Виктория Зикунова, 11 лет Анна Бахаева, 2010 г.р. Вероника Трусова, 8 лет Василиса Трусова, 4 года Майя Ерохина, 11 лет Валерия Лиллевяле, 5 лет Артемий Иванчик, 2008 г.р. Татьяна Курчевская, 11 лет Анастасия Смирнова, 11 лет Вероника Понушкова, 11 лет Александр Коган, 10-11 лет Дарья Сараева, 6 класс Вячеслав Никулин, 10 лет Виктория Почанкина, 11 лет Артем Востриков, 5 лет Роман Востриков, 2 года Анна Вострикова, 7 лет Михаил Галакин, 2008 г.р. Евгения Мельникова Нина Сухозад, 1949 г.р. Вилена Черникова, 11 лет Сергей Черников, 28 лет Татьяна Курчевич, 4 года Полина Мороз, 1982 г.р. Мария Мороз, 19 лет Ксения Ананьева, 11 лет Алина, 16 лет Максим Стукалов, 17 лет Светлана Ковалевская, 9 лет Егор Ковалевский, 5 лет Юлия Алимова, 6 лет Григорий Коган, 42 года Ирина Бахаева, 1974 г.р. Вячеслав Бахаев, 1974 г.р. Наталья Сыбко Арина Кисленко, 9 лет Игорь Кисленко, 40 лет Алена Сабадашь, 1995 г.р. Дмитрий Галакин, 1975 г.р. Оксана Евсеева Анфиса Кляйн, 30 лет

Наиболее вероятной причиной пожара следователи считают короткое замыкание. Версия теракта не рассматривается.

Утром 27 марта в Кемерово прибыл Владимир Путин. Он пообщался с пострадавшими и пообещал, что все виновные будут наказаны. 28 марта в России объявлен Днем траура.