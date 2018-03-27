Директор частной компании обвинил коллег, «прокуратуру, УФАС, правительство региона» и умолчал о собственных больших грехах, пишет портал Ётут.рф

На сайте орендей.ру появилось интервью с Максимом Мынгаловым, директором ООО «Орентрансгрупп». Он жалуется, что не может конкурировать с действующими перевозчиками, а прокуратура, УФАС, правительство региона и даже губернатор Оренбургской области Юрий Берг знают, как раздают в Оренбурге права на перевозки и всех все устраивает.

— Трудно не согласиться с некорыми утверждениями господина Мынгалова, — говорит Сергей Каменев, председатель Союза пассажиров. — Кто, как не он лучше знает о том, какие вопиющие нарушения происходят в перевозках в Оренбурге. Сегодня я участвовал в совместном рейде управлений Ространснадзора и ГИБДД. На городских маршрутах № 28 и 57 зафиксированы автобусы ООО «Орентрангрупп» с транспортными картами, подписанными 23 марта 2018 года первым заместителем главы Оренбурга Сергеем Николаевым. Обращаю ваше внимание, что конкурса на этот новый маршрут еще не было, его отменил УФАС за нарушения, которые допустила администрация. На основании чего Николаев выдает ООО «Орентрансгрупп» транспортные карты? На основании сговора? Коррупции? Куда смотрит прокуратура, следственный комитет?

Кстати, редакция располагает сведениями, что Следственный комитет и Генеральная прокуратура РФ уже рассматривают факты, касающиеся незаконной деятельности ООО «Орентрансгрупп» и ИП Мынгалова.

— Действительно, на прошлой неделе меня приглашали в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УВД, куда передано дело из Следственного управления следственного комитета, — подтверждает Сергей Каменев. — Мы с нашими общественниками пытались сделать все, чтобы увеличить количество поездок по социальным картам. Они финансируются из областного бюджета. Оказалось, что когда обладатель такой карты проезжает по городу на автобусах пригородных маршрутов 156 или 158 (обслуживаются ООО «Орентрансгрупп»), то с карты списывают не 17 рублей, как положено, а 64,7 рублей!!! Проверяется это легко на сайте t-karta.ru по транзакциям. Призываю всех, кто хотя бы иногда пользуется этими маршрутами для поездок по городу, проверить, сколько списали с вашей карты. Ведь это не только воровство бюджетных денег, но и прямое воровство ВАШИХ возможностей!

В подтверждение своих слов председатель Союза пассажиров предоставил редакции копии заявлений, написанных в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру РФ с изложением фактов, указанием конкретных незаконных транзакций. Также редакции предоставлены копии письменных ответов управления Ространснадзора, в которых написано, что ООО «Орентрансгрупп» за работу на маршрутах №№ 156 и 158 неоднократно привлекалось к административной ответственности. Кстати, редакция ётут.рф неоднократно писала о фактах незаконной работы на маршрутах. Однако, ООО «Орентрансгрупп» продолжает нарушать закон.

Администрация Оренбурга знает о нарушениях, это также следует из ответов Ространснадзора. Но ничего не предпринимает.

— Сегодня Максим Мынгалов поступил, мягко говоря, некрасиво, — прокомментировала высказывания Елена Андрющенко, директор ООО «ПАТ» Оренбурга.

— Обзывает нашу профессиональную законную Ассоциацию разными словами. Мынгалов громче всех кричит: держи вора! Когда сам «кошелек украл». В конкурсах по городским маршрутам, кроме последнего, признанного незаконным, он даже не пытался участвовать. Все протоколы конкурсов есть на сайте администрации города. Мне интересно, рассказал ли Мынгалов на приеме у заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева как сам нарушает закон, осуществляя долгое время незаконные перевозки по маршрутам №№ 28, 57? О том, как ворует МИЛЛИОНЫ бюджетных средств на маршрутах №№ 156 и 158? А еще мне интересно, как может человек, нарушающий закон, рецидивист, даже думать о том, чтобы возить оренбуржцев?

Оставить комментарий под статьей Максима Мынгалова невозможно — функция отключена. Кроме того под ней стоит номер, вероятно, порядковый номер оплаченного материала, для учета. В этом свете слова Максима Мынгалова «члены Ассоциации начали в СМИ большую информационную кампанию» тоже теряют правдоподобность.