29 декабря почтовые отделения по всей стране будут работать по графику понедельника с сокращением времени работы на 1 час, 30 декабря – по установленному графику работы, а 31 декабря — по графику субботы.

1, 2 и 7 января 2019 года являются выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, и 8 января 2019 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме, 6 января – с сокращением рабочего дня на 1 час.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.