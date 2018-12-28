В сквере у Дома Советов открылась главная городская елка

Оренбуржцев и гостей города с наступающим Новым годом поздравили первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, Глава города Дмитрий Кулагин, глава Южного округа Артем Гузаревич и и. о. главы Северного округа Сергей Чуфистов.

На открытие главной городской елки пришло много жителей и гостей города. Ребятня с удовольствием резвилась в ледяном городке и на горках, взрослые любовались новогодним оформлением сквера.

От имени губернатора Оренбургской области Юрия Берга и регионального правительства с наступающим праздником оренбуржцев поздравил первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин.

— Год от года город Оренбург становится краше, областной центр участвует в решении многих федеральных программ – создание комфортной городской среды, строительство дорог, ремонт и строительство социальных объектов. Большое спасибо за труд, успешного завершения 2018 года, здоровья, успехов и достижений в новом году! – сказал Сергей Балыкин.

С открытием главной городской елки оренбуржцев поздравил Глава города Дмитрий Кулагин:

— От имени администрации города Оренбурга, Оренбургского городского Совета поздравляю с наступающим Новым годом и хочу сказать большое спасибо за то, что вы члены одной большой и дружной семьи, которая называется жители города Оренбурга, за то, что вы своим напряженным трудом в уходящем году делали город краше – на своих рабочих местах, дома, за то, что бережно относитесь к нашему историческому наследию, за то, что гордо смотрите вперед и помогаете юным оренбуржцам найти свое достойное место в жизни. И пускай новый 2019 год будет счастливым, добрым и теплым, сытным и красивым, пускай наши ребятишки растут на радость нам, взрослым, в домах звучит добрый смех наших детей и внуков. И пускай старшее поколение — люди, которые ковали наши традиции, — будет окружено заботой и в домах, и в целом в нашем городе. И пусть все будут счастливы в нашем родном Оренбурге!

Сергей Балыкин и Дмитрий Кулагин вручили победителям шоу снеговиков, прошедшего на улице Советской за час до открытия главной елки города, памятные дипломы и поощрительные призы. Участников традиционно оценивали за артистизм, оригинальность, творческий подход в оформлении костюмов и сценическое соответствие образу.

Победителями 2018 года стали:

место: Алена Зюзина; место: Никита Шепелев; место: Галина Кучерявая.

Приз зрительских симпатий получила Айгуль Аршанова.

Победители в номинациях: «За сохранение традиций» – Екатерина Гриднева; «Лучший сказочный герой» – Николай Пырченков; «За артистизм» –Елена Михайлова; «За позитивный образ» – Валерия Савельева; «За креативность» – Анастасия Колганова; «За оригинальность» – Виктория Зайцева. Специальных призов были удостоены Татьяна Батрынча, Евгений Шангиреев и Любовь Милюкова.

По традиции Дед Мороз со Снегурочкой зажгли огни на главной городской елке. Яркий новогодний фейерверк подарил оренбуржцам праздничное настроение и положительные эмоции. Завершилось открытие главной городской елки театрализованным представлением.