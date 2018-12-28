Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин побывал прямом эфире «Авторадио-Оренбург». Приводим топ 10 фраз и тезисов, которые высказал Дмитрий Владимирович.
- Про первые дни работы: мы постарались навалиться на ликвидацию снежных завалов. У нас было несколько дней без осадков, как раз время, чтобы вывезти снег. Сегодня погода нам преподнесла праздничный подарок. Сейчас важно максимально быстро расчистить улицы, дороги, тротуары, парковки, подходы к торговым объектам, рынкам, остановкам общественного транспорта, чем и занимаемся.
- Об отношении к городу и Города к каждому из нас. Счастье — оно тогда, когда любовь взаимна. А что такое любовь Города к жителю? Это и коммунальное благополучие, и комфортная среда, и безопасность, доступность городских объектов. Все вышеназванное нужно создавать, в том числе и силами управленческой муниципальной команды.
- Об оттоке молодежи: почему человек уезжает из города? Нужна помощь в реализации инициатив и идей. Город должен хвататься за любую светлую идею! И здорово, если будут создаваться разные общественные молодежные организации. Пробуждение интереса — это крайне важно. Работа с молодежью должна быть системной.
- О планах: понимаю, что нужно очень серьезно браться за решение многих проблем. Причем я же реальный человек, и по щелчку пальцев не будет все хорошо. Но это не значит, что не нужно говорить об этом и начинать вырабатывать предложения. Чтобы реализовать все планы, нужна команда единомышленников. Смотрю предметно на структуру администрации, на сотрудников.
- Об общественниках: на общественность муниципальной власти нужно опираться и использовать их потенциал. Не обижайтесь на меня, коллеги, уважаемые общественники, я обязательно с вами встречусь, всех выслушаю и будем вместе работать. Более того, в следующем году приступим к формированию городской общественной палаты. Я намерен максимально включать в работу общественников и активных жителей.
- О работе с депутатами и партийной принадлежности: вне зависимости от того, какая партия у депутата — за ним голоса людей. Буду работать со всеми и не сделаю разницы, несмотря на то что сам я являюсь рядовым членом партии «Единая Россия».
- О команде губернатора: я считаю, что жители должны поддерживать своего губернатора. Юрий Александрович сказал, что мы можем рассчитывать на всестороннюю помощь. А губернатор наш — человек слова. Все, что он обещает, обязательно выполняет.
- О дорогах: я вспоминаю весну 2016 года, когда просто все рассыпалось и такие ямища были, что просто ужас. Сегодня дороги стали гораздо лучше.
- Об автомобилях: у меня автомобильная семья. Водят все. Я редко сажусь за руль, но получаю удовольствие от вождения.
- О готовности Оренбурга к новогодним праздникам: город готов. Обсудили сегодня на аппаратном совещании вопросы коммунальные, вывоза твёрдых бытовых отходов, готовность служб и ведомств к различным нештатным ситуациям (дай Бог чтобы их не было, конечно), работу муниципального диспетчерского центра и общественного транспорта.