Очередное бытовое преступление произошло в Оренбурге. Во время семейной ссоры, мужчина набросился на свою возлюбленную и начал ее душить подушкой.

К счастью женщина выжила, но испугалась за свою жизнь, поэтому обратилась в дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Оренбургское», где рассказала о произошедшем.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.