Юрий Берг: «В Оренбуржье зарегистрированы более 40 тысяч добровольцев, но на самом деле их гораздо больше»

27 декабря, губернатор Оренбургской области принял участие в заседании Государственного совета, посвященного развитию добровольчества (волонтерства) и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

На заседание, проходившее в Кремле под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина, были приглашены руководители федеральных ведомств, представители парламента, главы регионов России, а также участники волонтёрских и благотворительных проектов.

Президент Владимир Путин, открывая заседание Госсовета, поблагодарил присутствующих добровольцев за бескорыстное участие в судьбах соотечественников и общественно значимую работу.

– Все больше граждан стремятся следовать примеру тех, кто сегодня принимает участие в нашем совещании, и все больше и больше людей идут туда, где тяжело, где нужна конкретная помощь, где необходимо отстаивать справедливость, – подчеркнул глава государства.

Президент сообщил, что поддержка добровольчества будет продолжена. Правительство уже разработало Концепцию развития добровольчества, волонтёрства до 2025 года. На федеральном уровне и на местах осталось совместно с добровольцами сформировать детальные планы работы, включая внедрение стандарта поддержки волонтёров, созданного Агентством стратегических инициатив.

– Нужно активнее разворачивать формирование волонтёрских центров, где каждый сможет включиться в общее дело, получить необходимые знания, опыт, навыки. Где волонтёры и люди, которые нуждаются в помощи, смогут проще и быстрее находить друг друга. Такие точки притяжения должны быть в городах, других населённых пунктах. В школах, в колледжах, в высших учебных заведениях. Запрос у молодежи на участие в волонтерском движении очень большой – мы это с вами видим, знаем – так же как и готовность старшего поколения направлять свой опыт и знания на благо общества. Нужно поддерживать и бизнес, безусловно, отечественный по созданию корпоративных волонтерских центров. Это уже делается, нужно это движение поддержать, – сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что национальные проекты и программы развития требуют объединения усилий государства, бизнеса, всего общества и активной вовлеченности добровольцев, которые сегодня уже участвуют в организации крупнейших международных мероприятий, проводят экологические программы, содействуют развитию массового спорта, занимаются благоустройством.

– Считаю необходимым особо отметить подлинное служение добровольцев в больницах, в хосписах, в социальных учреждениях. В этой связи обращаюсь к Правительству, к главам регионов: в здравоохранении, в социальной сфере нужно снять все излишние, по большому счету, уже давно отжившие свой век барьеры и ограничения. Нужны понятные и четкие, основанные на реалиях жизни правила взаимодействия, и они должны быть подготовлены в предельно короткие сроки. Работу над подобным документом уже ведут МЧС, наши правоохранительные ведомства, и сами добровольцы этим занимаются. Координация и слаженность усилий здесь имеют очень большое, может быть, решающее значение, – заявил Владимир Путин.

Говоря о НКО, глава государства отметил, что многие социально ориентированные некоммерческие организации начинали свой путь с небольших добровольческих проектов.

– Важнейший вопрос для них – финансовая поддержка, чтобы они могли расширять свою деятельность. С 2017 года для НКО открыт доступ к оказанию социальных услуг за счет бюджетов. Для этого они должны получить особый статус исполнителей общественных услуг. Прошло почти два года, и вот что мы имеем в результате. По состоянию на 1 декабря такой статус получили 187 НКО, и это по всей стране. Без всякого сомнения, этого слишком мало, – констатировал Президент.

Владимир Путин высказал ряд предложений по совершенствованию взаимодействия с НКО.

– Фонд президентских грантов уже поддержал почти 7 тысяч проектов НКО… Думаю, будет правильно, если НКО, которые выиграли гранты и успешно реализовали свои проекты, что называется, автоматически получат и статус исполнителя общественно полезных услуг, без избыточных формальностей, поскольку, это понятно, они уже делом доказали свою состоятельность… Также предлагаю и прошу глав субъектов Федерации использовать опыт фонда по проведению публичных, открытых конкурсов, чтобы как можно больше искренних, настоящих начинаний могли получить реальную помощь не только на федеральном, но и на региональном уровне. Еще одно предложение. Безусловно, нужно помочь госслужащим учить работников бюджетных учреждений навыкам эффективного взаимодействия с НКО и добровольцами. В этой связи считаю необходимым уже в текущем году запустить специальные образовательные программы и реализовать их в рамках проекта «Россия – страна возможностей» совместно с Ассоциацией волонтерских центров, – сказал Президент.

Далее в ходе заседания Государственного совета были подведены итоги Года добровольца на примере ряда регионов Российской Федерации.

По итогам Госсовета губернатор Оренбургской области Юрий Берг сказал, что развитию добровольчества и взаимодействию с НКО в Оренбуржье уделяется внимание не только в течение этого года, но Год добровольца позволил сделать значительные качественные и количественные шаги в этой работе.

– План мероприятий Года волонтера, в который изначально было включено более 150 событий различного уровня, значительно перевыполнен. К чести наших волонтёров могу сказать, что это произошло во многом благодаря их активности, новым идеям, готовности браться за новые дела. Всего в Оренбургской области в 2018 году прошло более трех тысяч различных общественно значимых акций с участием волонтёров. Они охватили практически весь гуманитарный сектор: образование, культуру, помощь пожилым, работу с детьми, волонтерство в лечебных учреждениях. В мероприятиях приняли участие более 200 тысяч человек.

Юрий Берг отметил значительный вклад оренбургских добровольцев в экологические и природоохранные акции, в работу с детьми и молодёжью, в деятельность по поиску пропавших людей, в помощь ветеранам и инвалидам и по многим другим направлениям.

– На сегодня в Оренбургской области зарегистрировано более 40 тысяч добровольцев. Неформально их гораздо больше. Особенно нужно отметить рост такой добровольческой группы, как «серебряные волонтёры». Люди старшего возраста помогают своим сверстникам в решении наиболее важных вопросов жизнеустройства, которые оказываются сложными для пожилого человека. И главное – они понимают друг друга. Это не монотонная работа, а благодарный и благородный сердечный труд. Мы от всей души признательны нашим серебряным добровольцам за отзывчивость и, в хорошем смысле, беспокойность, – сказал Юрий Берг.

В этом году на поддержку добровольческого движения в области выделены значительные средства. Более 23 млн рублей составили только финансовые субсидии на организацию и осуществление волонтёрской деятельности. Организован «Ресурсный центр по развитию добровольческих инициатив». Через него четырём волонтёрским общественным организациям предоставлены помещения для работы. Военно-патриотическому клубу «Патриот» выделено поисковое оборудование на сумму порядка двух миллионов рублей.

– Наш регион представил практику деятельности департамента молодежной политики Оренбургской области на Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» и получил субсидию в размере более восьми миллионов рублей. Эти средства пойдут на дальнейшее развитие добровольчества среди молодёжи. В 2019 году планируется провести усиление материально-технической базы Центра поиска пропавших людей, а также создание межвузовского добровольческого центра для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Мы оказываем добровольческим организациям информационную, юридическую, административную и имущественную поддержку. На 2019 год планируется выделение субсидий из областного бюджета, – сказал губернатор.

Также Юрий Берг отметил, что Оренбургская область в текущем году значительно продвинулась в работе с социально ориентированными некоммерческими организациями, причем с НКО социального профиля сотрудничество идет с 2011 года.

– Финансовая поддержка таких организаций осуществляется по двум основным направлениям. Это поддержка социально значимых проектов и программ, а также поддержка общественно полезной деятельности (оказание услуг в социальной сфере). Всего областным законом определены 25 направлений деятельности социально ориентированных НКО. Средства областного бюджета на финансовую поддержку предусмотрены в пяти государственных программах. Общий объем финансирования за 2011-2018 годы составил более 2,4 млрд рублей. Это средства на реализацию 142 социально значимых проектов и финансовая поддержка НКО, предоставляющих общественно-полезные услуги. Кроме того, НКО оказывается имущественная поддержка. За последние 4 года организациям переданы помещения для работы общей площадью более 20 тысяч кв. метров и 9 единиц транспорта, – сообщил Юрий Берг.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на отсутствие коммерческого интереса, организации «третьего сектора» работают эффективно и качественно.