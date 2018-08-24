24 августа, губернатор Оренбургской области Юрий Берг в Кувандыке в торжественной обстановке вручил ключи от нового жилья 18 новоселам из социальных категорий, в том числе 16 детям-сиротам.

В мероприятии участвовали первый заместитель министра социального развития области Виктория Торукало, глава Кувандыкского городского округа Владимир Гончаров, представители социальной службы и местной администрации.

Губернатор поздравил виновников торжества со значимым событием.

– Это вклад государства и общества в благополучие и жизнеустройство людей, которые нуждаются в нашей особенной заботе и внимании. Для тех, кто остался без попечения родителей, это возможность создать свой первый, полноценный, счастливый дом. А для наших земляков с ограниченными возможностями здоровья новое жильё – это реальный способ поднять качество жизни на новый уровень, – сказал Юрий Берг.

Квартиры в доме, реконструированном из бывшей гостиницы, полностью готовы к вселению, никаких вложений от жильцов не требуют и соответствуют всем нормам отдельного жилья. Минимальная площадь квартир составляет 33 квадратных метра, которых на первых порах вполне достаточно для получателей, у многих из которых уже есть дети.

– От всей души поздравляю вас! Пусть в ваших квартирах навсегда поселится счастье и все самое доброе, – обратился к новоселам губернатор Юрий Берг.

Вместе с 16 кувандычанами, которым сегодня были вручены ключи от квартир, в области на сегодня получили свое жилье 270 оренбуржцев из социальной категории детей-сирот. До конца года жильем будут обеспечены ещё порядка 200 человек данной категории.

В целом в 2018 году на улучшение жилищных условий социально незащищённых граждан в Оренбургской области выделено более 570 млн рублей, в том числе 469,5 млн рублей – на жилье для детей-сирот.