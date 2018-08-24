Уважаемые жители Оренбурга!

Поздравляю вас с 275-летием со дня его основания!

Интересна и необычна судьба нашего города. Три раза основанный, дважды переименованный, несколько раз менявший административный статус, Оренбург всегда оставался городом-тружеником, центром экономической и культурной жизни нашего края. В его историю вписаны имена выдающихся государственных деятелей, ученых, писателей, музыкантов, покорителей космоса, героев войны и труда, замечательных тружеников, прославивших нашу Родину.

В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы десятки оборонных предприятий, налажен выпуск военной продукции. Ратный и трудовой героизм жителей Оренбурга стал мощным вкладом в победу.

За 275 лет наш город из маленькой приграничной крепости превратился в красивую столицу степного края и продолжает динамично развиваться, приобретая современный вид, но не теряя свой исторический облик. Благодаря вам, дорогие земляки, областной центр занимает достойное место среди других городов России, славится своими талантами и успехами в самых разных сферах.

Спасибо вам за плодотворный труд и личный вклад в развитие Оренбурга! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия каждой семье и новых свершений на благо любимого города!

Губернатор Оренбургской области

Ю.А.Берг