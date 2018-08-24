28 августа в 16:00 в культурно-досуговом центре села Александровка открывается обновленный кинозал, оснащенный современной техникой. Реконструкция зала для кинопросмотров стала возможной благодаря участию нашего региона в программе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

В торжественной церемонии открытия кинозала в Александровке министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко, президент Международного кинофестиваля «Восток&Запад.Классика и Авангард» Татьяна Воронецкая а также представители муниципальных образований и жители Александровского района.

Приятным сюрпризом для любителей отечественного кинематографа из Александровки станет участие в празднике актера театра и кино, режиссера Александра Тютина. Гость кинофестиваля «Восток&Запад.Классика и Авангард» поздравит александровцев с ярким событием в культурной жизни района и поделится воспоминаниями о собственной кинокарьере.

! Начиная с Года кино, т.е. с 2016 года. в Оренбуржье открылось 12 обновленных кинотеатров в которых действуют 17 кинозалов, оснащенных современным оборудованием. В ближайшем будущем планируется открытие кинотеатров в поселке Караванный, селе Илек, и двух кинотеатров в Орске.