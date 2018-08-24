Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард», ориентированный на фильмы Co-Production, является четвёртым в мире по этой тематике и занимает достойное место на карте международного фестивального движения. Он уникален тем, что в конкурсных и внеконкурсных программах исследуются явления и события общечеловеческой ценности и значимости, волнующие людей разных национальностей во всем мире.

– Оренбуржье – это признанная площадка для масштабных международных и всероссийских событий. Главными из них являются Международный молодёжный образовательный форум «Евразия», который проводится при поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина, Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии», «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева», театральный фестиваль «Гостиный двор», Международный фестиваль Мстислава Ростроповича и, конечно, XI Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард», – подчеркнул губернатор Оренбургской области Юрий Берг. – Фестиваль позволяет оренбуржцам встретиться с любимыми актерами, посетить творческие вечера, погрузиться в особую атмосферу фестиваля и просто посмотреть хорошее кино. Причем возможность увидеть кино на широком экране есть сегодня как у городского, так и у сельского зрителя. В районах области проводится реконструкция объектов кинотеатральной инфраструктуры. С 2016 года, объявленного Годом кино, в Оренбуржье появилось 17 кинозалов в 12 обновленных кинотеатрах. В рамках XI «Востока&Запада» торжественно откроется еще один кинотеатр в Александровке. Завершается реконструкция легендарного кинотеатра «Мир» в Орске, – сказал губернатор.

За годы существования фестиваля Оренбуржье встречало кинематографистов из 50 стран мира, за это время состоялось порядка сотни премьер, представлено свыше тысячи работ зарубежных и российских режиссёров, а награда фестиваля – статуэтка «Золотой сарматский лев» — отправилась в 42 страны мира. Участниками «Востока&Запада» становились режиссеры, политики, представители власти, продюсеры, журналисты и актеры из России, Германии, Польши, Италии, Македонии, Казахстана, США, Израиля, Омана, Сербии, Японии, Австрии, Болгарии, Китая, Эстонии, Хорватии, Индии, Франции, Албании, Латвии, Финляндии, Азербайджана, Таджикистана, Республики Беларусь и других стран.

В этом году в рамках трех конкурсных и трех внеконкурсных программ на фестивале будет показано более 70 картин.

Лауреатам международной и российской конкурсной программы вручается Приз «Золотой Сарматский лев» в номинациях: лучший фильм, лучший режиссёр, лучший актер и лучшая актриса. В конкурсе короткого метра «Шаг» приз фестиваля вручается в номинации «Лучший фильм». Любой из российских фильмов фестиваля может быть награжден Призом Губернатора Оренбургской области «За лучший сценарий им. Алексея Саморядова».

– Это особенно ценная для оренбуржцев фестивальная награда. Жизнь талантливого сценариста Алексея Саморядова, уроженца Оренбуржья, оборвалась на взлете, но осталось его творческое наследие – фильмы, созданные по его сценариям. И каждая врученная награда — это дань памяти нашего талантливого земляка Алексея Саморядова, – отметил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Фестиваль, созданный в 2008 году Кинокомпанией «Фабрика Арт Кино» (ранее «Россфильм»), проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Оренбургской области, Клубного комплекса «ЯР», ГК «Армада», АО «Альфа-Банк». Как отметил вице-президент, Управляющий ОО (операционным офисом) «Оренбургский» АО Альфа-Банк Сергей Апарин, долгую творческую жизнь фестивалю обеспечивает, в том числе, внимание и поддержка крупных компаний.

– Альфа-Банк, как официальный партнер XI кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» вместе с оренбуржцами готовится встречать праздник кино. Гордимся быть частью яркого международного культурного события, которое год от года набирает популярность и в Оренбургской области, и у зрителей страны. Растет внимание к «Востоку&Западу» у зарубежных кинематографистов. Об этом свидетельствует насыщенная программа, заявленная в 2018 году организаторами. В Альфа-Банке любят кино, уверен, что всех нас, зрителей, ждут незабываемые эмоции от просмотра кинолент, спектаклей и ретроспектив внеконкурсной программы, – сказал Сергей Апарин.

Церемония открытия кинофестиваля состоится 24 августа, и в этот день будет вручена первая награда – «Золотого сарматского льва» за вклад в киноискусство получит Народный артист России Александр Михайлов.

! Партнер XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард» Альфа-Банк в Оренбурге работает с 1999 года. В течение многих лет уверенно занимает позиции в ТОП-3 кредитных организаций по целевым и объемным показателям. В регионе банк представлен в Бузулуке, Орске, Новотроицке, Ясном. В 2018 году услугами банка в Оренбуржье пользуются свыше 4600 компаний и организаций, более 266 000 жителей. В регионе с клиентами работают 7 отделений и 3 операционных офиса. Общая банкоматная сеть Альфа-Банка и партнеров включает в себя свыше 414 устройств в 80 населенных пунктах Оренбургской области.

Помимо вклада в экономику региона банк активно участвует в социальной жизни. Так, в 2018 году благотворительная программа банка охватила детские учреждения региона, ежегодным получателем благотворительной помощи является Областной госпиталь ветеранов войн. Альфа-Банк поддерживает значимые культурные, спортивные и социальные проекты в регионе. Многие из них – визитные карточки Оренбуржья, такие как: Международный джазовый фестиваль «Евразия», Международный кинофестиваль «Восток-Запад. Классика и авангард», Детский музыкальный конкурс имени Ростроповича. Банк активно делится знаниями и экспертизой, поддерживая деловые конференции и форумы, направленные на повышение финансовой грамотности предпринимателей и населения Оренбуржья. Ежеквартальными стали тематические семинары и мастер-классы в кооперации с региональными партнерами. Банк является многолетним участником Оренбургского делового форума «Город – бизнесу, бизнес – городу», который проходит при его поддержке.

С момента своего основания в 1990 году Альфа-Банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии банка Россию в разные годы посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 году банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, зрителями которого стали свыше 800 000 человек. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople. Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017.