Губернатор Оренбургской области провел рабочую встречу с главным санитарным врачом региона

Обсуждение итогов года

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с руководителем Управления Роспотребнадзора по региону и главным санитарным врачом Мариной Мироновой. Основной темой стали результаты работы в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты прав граждан в 2024 году.

– Все ведомства активно участвовали в ликвидации последствий паводка-2024. Совместные усилия, включая работу Роспотребнадзора, позволили сохранить стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку, – подчеркнул Денис Паслер.

Эпидемиологическая обстановка в регионе

До 2030 года в регионе будет реализовываться проект «Санитарный щит страны», направленный на снижение эпидемиологических рисков. Эпидемиологическая ситуация в Оренбуржье остается стабильной, а заболеваемость по большинству инфекций не превышает среднемноголетние показатели. В 2024 году наблюдалось снижение заболеваемости по 21 нозологической форме, включая COVID-19, скарлатину и коклюш.

Работа с отходами и жалобы

Управление Роспотребнадзора активно осуществляло контроль над сферой обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

– Количество жалоб по вопросам обращения с ТКО увеличилось в 1,5 раза и составило 1077. По итогам года проведено 8 контрольных мероприятий, из которых 5 касались регионального оператора ООО «Природа», – отметила Марина Миронова.

В результате проверки составлено 12 протоколов об административных нарушениях, из них 9 – в отношении ООО «Природа». Общая сумма штрафов составила 1,91 млн рублей, из которых 1,41 млн рублей – на оператора. Суд удовлетворил два иска против компании, выдано 605 предостережений, в том числе 223 – оператору. Нарушения находятся под контролем.

Развитие образовательных учреждений

Улучшение условий в образовательных учреждениях стало важной частью обсуждения. Марина Миронова отметила рост качества питания в школах и детских садах. Реализация дорожной карты по улучшению школьного питания продолжается, а материально-техническая база образовательных учреждений укрепляется.

Профилактика и защита прав потребителей

Количество профилактических мероприятий в 2024 году значительно выросло. Приоритетом остается защита прав потребителей, а также контроль за маркировкой товаров средствами идентификации.