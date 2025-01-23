Металлурги Уральской Стали продолжают бить свои рекорды

Комбинат «Уральская Сталь» (совместно с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») подвел итоги работы за 2024 год.

Несмотря на вызовы, связанные с непростой экономической ситуацией, комбинат продемонстрировал уверенный рост и значительные достижения в различных областях: увеличение объемов производства, разработка и внедрение новых видов продукции и снижение себестоимости. Ключевое из того, что было в 2024 году:

Рекордные производственные показатели

Коллектив агломерационного цеха добился рекордного годового объема производства 2 730 тыс. тонн агломерата. При этом впервые с 2020 года максимальное производство за месяц составило 260,6 тыс. тонн (декабрь).

агломерата. При этом впервые с 2020 года максимальное производство за месяц составило (декабрь). Максимальный производственный показатель зафиксирован в декабре в доменном цехе, где перешагнули планку в 267,6 тыс. тонн . Также доменщики порадовали годовым объемом производства в 2,7 млн тонн .

. Также доменщики порадовали годовым объемом производства в . Новых впечатляющих показателей достиг электросталеплавильный цех: в марте производство заготовки на МНЛЗ-1 составило 58,4 тыс. тонн — максимальное в месяц с 2011 года. Отгрузка произведенной товарной заготовки впервые составила 68,7 тыс. тонн .

составило — максимальное в месяц с 2011 года. Отгрузка произведенной товарной заготовки впервые составила . В ноябре на МНЛЗ-2 за счёт изменения технологического клина увеличили скорость разливки до 1,45 м/мин и достигли максимальных показателей за сутки — 34 плавки (4 099 тонн). В декабре производство заготовки на агрегате составило 103,4 тыс. тонн — самый высокий месячный показатель в истории комбината. Рекордный годовой объём производства на МНЛЗ-2 с момента запуска агрегата составил 1,1 млн тонн .

за счёт изменения технологического клина увеличили скорость разливки до и достигли максимальных показателей за сутки — (4 099 тонн). В декабре производство заготовки на агрегате составило — самый высокий месячный показатель в истории комбината. Рекордный годовой объём производства на МНЛЗ-2 с момента запуска агрегата составил . В мае достигнут рекордный показатель в листопрокатном цехе №1, производство проката составило 85,4 тыс. тонн, в том числе за счёт сортамента и оптимального сечения слябов (190х1 200 мм, 220х1 200 мм, 270х1 200 мм).

Инновационный подход и новые виды продукции

На коксохимическом производстве разработана и освоена технология рассева кокса класса +60 мм с последующей дополнительной продажей. Отгрузка литейного кокса на третьи лица составила 13,5 тыс. тонн при общем производстве 1,4 млн тонн .

с последующей дополнительной продажей. Отгрузка литейного кокса на третьи лица составила при общем производстве . В фасоннолитейном цехе в июне на участке крупногабаритного литья изготовлены новые виды продукции — поддон для кузнечных слитков из чугуна весом 120 тонн и стальное опорное кольцо для шлаковоза доменного цеха.

Оптимизация затрат и снижение себестоимости

В электросталеплавильном цехе введён в работу супермаркет чугуна, который помогает стабилизировать обеспечение жидким чугуном гибко-модульные печи, уменьшить себестоимость и улучшить качество продукции с высокой добавочной стоимостью.

Реализация в доменном цехе мероприятий программы операционной эффективности по снижению расхода твердого топлива позволила снизить расход кокса до 378 кг на тонну жидкого чугуна.

Уральская Сталь продолжает динамично развиваться, реализуя программу технического перевооружения, активно участвуя в программах повышения качества жизни горожан и развития Новотроицка.