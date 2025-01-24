Новый председатель Молодежного парламента: ключевые направления работы

Молодежный парламент при Законодательном Собрании Оренбургской области провел первое заседание в обновленном составе. Новая команда, избранная на двухлетний срок, приступила к работе.
Преемственность и ключевые задачи
К заседанию по видеосвязи присоединился боец СВО Дмитрий Юртаев, подчеркнув важность парламентской деятельности. Из прежнего состава сохранили свои позиции несколько участников, что подчеркивает преемственность. Основные задачи остаются неизменными:
- вовлечение молодежи в социально-политическую жизнь;
- повышение правовой грамотности;
- разработка законодательных инициатив.
Среди текущих проектов — законопроект о поддержке Российского движения детей и молодежи, известного как «Движение первых». Его разработка началась прошлым составом, а новый продолжит эту работу.
Цели и напутствия
Спикер Законодательного Собрания Сергей Грачев отметил:
«Главная задача – это сближение позиций молодежной среды и государственной политики через анализ проблем и подготовку законодательных решений».
Вице-спикер Александр Куниловский добавил:
«Работайте сообща, избегая политических разногласий. Ваши усилия станут примером созидания и служения обществу».
Новый председатель и его планы
Большинством голосов председателем Молодежного парламента избран Николай Пырченков. Он уже работал в этом органе в 2016–2018 годах. Николай окончил Оренбургский государственный педагогический университет и занимает пост директора Молодежного центра. Среди приоритетных направлений он назвал:
- поддержку бойцов СВО и ветеранов;
- взаимодействие со студентами;
- реализацию новых проектов.
«Мы настроены на активную работу. В команде есть отличные идеи, и я уверен, что вместе мы достигнем значимых результатов», – подчеркнул Николай Пырченков.
Формирование структуры
На заседании утвердили состав пяти комитетов и двух комиссий. После завершения всех процедур новый состав приступил к выполнению своих обязанностей.