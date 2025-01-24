Оренбургская область — в топ-10 регионов по капремонту МКД

По итогам 2024 года Оренбургская область заняла 6-ю позицию в общероссийском рейтинге Минстроя по реализации программы капремонта многоквартирных домов. В числе лидеров также Москва, Подмосковье, Башкортостан, Воронежская и Липецкая области.

Ключевые достижения года

В 645 многоквартирных домах региона выполнили 811 видов работ. Основной объём пришёлся на замену лифтов (313 новых кабин к 2025 году), ремонт фасадов и кровель. Улучшения коснулись 2,2 млн кв. метров жилья — условия жизни изменили для 77 тыс. жителей.

Работа с историческим наследием

Особое внимание уделили Оренбургу и Новотроицку. В областном центре отреставрировали 18 домов, включая 8 объектов культурного наследия. Например, дома на улицах Володарского и Кобозева получили новые фасады и кровли.

В Новотроицке в 44 домах исторического центра заменили 124 лифта вместо запланированных 101. Параллельно отремонтировали 16 крыш и 33 фасада.

Финансирование и вызовы

Общие затраты на программу составили 3,1 млрд рублей. Собираемость взносов на капремонт достигла 96,95%. Однако весенний паводок потребовал экстренных мер: в Орске провели аварийные работы в 74 многоэтажках.