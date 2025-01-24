Более 1200 студентов и школьников примут участие в чемпионате «Профессионалы» в Оренбуржье

В Оренбургской области стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы», организованного в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В соревнованиях примут участие 1265 студентов и школьников региона.

Старт чемпионата и его особенности

Состязания начнутся 1 февраля на площадках шести образовательных учреждений, включая:

Гуманитарно-технический техникум Оренбурга ,

, Оренбургский колледж экономики и информатики ,

, Оренбургский государственный колледж ,

, Орский нефтяной техникум им. Героя Советского Союза В.А. Сорокина ,

, Ташлинский политехнический колледж ,

, Педагогический колледж г. Бузулука.

Участники будут соревноваться в 149 компетенциях для студентов и 82 компетенциях для школьников от 14 лет. Впервые представлены направления:

«Летающая робототехника» ,

, «Технологии искусственного интеллекта» ,

, «Цифровой электропривод».

Новыми компетенциями для студентов стали «Внешнее пилотирование беспилотников», «Акушерское дело» и «Дизайн интерьера», а для школьников – «Обслуживание авиационной техники», «Кондитерское дело» и «Лабораторный медицинский анализ».

Подготовка участников и цели чемпионата

Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов отметил:

«Чемпионат “Профессионалы” помогает молодёжи демонстрировать навыки, получать опыт и выбирать профессию. Уверен, участники покажут высокий уровень подготовки».

Цель мероприятия – повышение престижа рабочих профессий и формирование системы мотивации для профессионального роста. Задания максимально приближены к реальным условиям работы. Для участников подготовлены девять специализированных площадок, а их навыки будут оценивать более 1250 наставников и 230 индустриальных экспертов.

Дополнительные мероприятия и итоги

В рамках деловой программы запланированы:

Выставки-презентации,

Профориентационные экскурсии,

Семинары и круглые столы с известными спикерами.

Итоги регионального этапа подведут 1 марта. Победители получат шанс побороться за выход в финал межрегиональных состязаний.

Организаторы и ключевая роль чемпионата

Организаторами выступают Правительство Оренбургской области, региональное министерство образования и Гуманитарно-технический техникум Оренбурга. Чемпионат способствует формированию социальных лифтов, обеспечивая плавный переход от учебы к трудоустройству на профильных предприятиях.