Путин поручил проверить работу властей Оренбуржья по последствиям паводков

Президент России Владимир Путин поручил провести проверку работы Минстроя и властей Оренбургской области по устранению последствий паводков, произошедших в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС.

Проверка работы Минстроя и региональных властей

Поручение было дано Контрольному управлению президента и Генеральной прокуратуре. Проверка затронет эффективность мер, принятых для ликвидации ущерба от паводков.

Совещание с членами правительства

Решение было озвучено на совещании с членами правительства. Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ, и Денис Паслер, губернатор Оренбургской области, представили доклады о проделанной работе.

Цель проверки

Путин подчеркнул, что проверка не связана с недоверием. «Информация должна поступать из разных источников», — отметил президент.

Финансирование ремонта гидросооружений

Ранее МЧС сообщило, что одной из причин участившихся наводнений в России стало аварийное состояние гидротехнических сооружений. На их ремонт правительство выделило 270 млн рублей.