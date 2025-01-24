Поздравление с Днём российского студенчества от Уральской Стали

Дорогие студенты!

Поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Студенческая пора – это наилучший этап в жизни энергичных и креативных людей, открытых новым идеям и прогрессивным тенденциям. Именно здесь закладываются основы будущих личных и профессиональных достижений.

На протяжении многих лет мы оказываем поддержку нашей молодежи, помогая определиться с выбором будущей профессии, постичь её азы и реализовывать научные и технологические проекты. По итогам каждого семестра лучшим назначается корпоративная стипендия.

Уральская Сталь всегда активно поддерживала развитие своих кадровых кузниц – новотроицкого филиала НИТУ МИСИС и политехнического колледжа. Это и улучшение их материально-технической базы, и создание современного цифрового образовательного пространства, и конкретная адресная помощь. Преподаватели и студенты могут изучать производство и проходить стажировку непосредственно на промплощадке комбината.

В 2022 году комбинат стал партнером колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет», что уже привело к положительным изменениям, включая появление новых лабораторий с современным оборудованием и интересные образовательные программы с сокращёнными сроками подготовки специалистов. А в прошлом году благодаря «Профессионалитету» нашим третьим базовым учебным заведением стал новотроицкий строительный техникум, где при поддержке комбината полным ходом идет реконструкция учебных площадей.

Замечательно, что студенты радуют нас своими успехами в учебе, победами в олимпиадах и конкурсах, активным участием в жизни комбината и даже оптимизации его производственных процессов.

Ребята, желаю вам успешной учёбы, вдохновения и энергии! Уверен, вашим пытливым умам и целеустремленности доступна реализация множества полезных проектов. А Уральская Сталь поддержит ваши устремления и предоставит необходимые условия для получения профессий и карьерного роста.

Управляющий директор АО «Уральская Сталь»

С.Г. Журавлёв