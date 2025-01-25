Инфляция в Оренбургской области превысила средние показатели ПФО и России

В 2024 году инфляция в Оренбургской области составила 9,75%. Это выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (9,54%) и всей России (9,52%). Такие данные опубликовали Центральный Банк России и Оренбургстат.

Основные показатели инфляции в регионе:

Продовольственные товары : +10,6%

: +10,6% Непродовольственные товары : +6,98%

: +6,98% Услуги: +12,67%

Продовольственные товары: рост цен на большинство категорий

В декабре 2024 года рост цен на продукты питания ускорился до 10,6% против 9,28% в ноябре. Увеличение затронуло 12 из 13 категорий продовольственных товаров, снижение зафиксировано только на яйца. Наибольшее подорожание отмечено в следующих категориях:

Мясные продукты : +4,2%

: +4,2% Рыбные продукты : +21,6%

: +21,6% Молочные продукты : +14,7%

: +14,7% Хлеб : +16,1%

: +16,1% Масло и жиры : +28,6%

: +28,6% Овощи и фрукты : +21,4%

: +21,4% Общественное питание : +11,5%

: +11,5% Алкоголь: +8,7%

В ЦБ РФ объяснили, что рост цен на овощи, фрукты и рыбные продукты обусловлен увеличением логистических издержек, ослаблением рубля и сокращением внутреннего предложения. Увеличение затрат на оплату труда, упаковку и перевозку также повлияло на стоимость молочных товаров.

Снижение цен на яйца на 24,5% связано с высоким уровнем цен в конце 2023 года.

Непродовольственные товары подорожали почти на 7%

По итогам 2024 года цены на непродовольственные товары в регионе возросли на 6,98%. Рост затронул 17 из 18 категорий. Самые высокие темпы увеличения отмечены на следующие товары:

Медицинские товары : +12%

: +12% Топливо : +11,2%

: +11,2% Строительные материалы : +8,4%

: +8,4% Косметика и парфюмерия: +9%

ЦБ РФ связал подорожание автомобилей как новых, так и подержанных, с ростом утилизационного сбора и ослаблением рубля. Рост цен на топливо обусловлен снижением внутреннего предложения и увеличением производственных издержек.

Сфера услуг: наибольший рост цен

Услуги подорожали больше всего, их средний прирост составил 12,67% год к году. Наибольшее увеличение зафиксировано в таких категориях:

Услуги связи : +18,8%

: +18,8% Зарубежный туризм : +16%

: +16% Бытовые услуги : +12,8%

: +12,8% ЖКХ: +12%

Наибольший спрос у жителей региона пришёлся на услуги связи и зарубежный туризм.

Сравнение инфляции: ПФО и вся Россия

Оренбургская область заняла восьмое место по уровню инфляции среди регионов Приволжского федерального округа. Наименьший рост потребительских цен зафиксирован в Республике Мордовия (+8,71%), максимально высокие показатели — в Чувашской Республике (+11,04%). В целом по России инфляция составила 9,52%.

Центробанк подчеркнул, что увеличение цен связано с тем, что внутренний спрос продолжает превышать возможности производства. Ослабление рубля также осталось значимым фактором, увеличившим стоимость товаров и услуг.

По прогнозу Банка России, к 2026 году инфляцию удастся снизить до целевого уровня в 4% за счёт жёсткой денежно-кредитной политики. Ключевая ставка на начало 2025 года составляет 21%.

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