Инфляция в Оренбургской области превысила средние показатели ПФО и России

В 2024 году инфляция в Оренбургской области составила 9,75%. Это выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (9,54%) и всей России (9,52%). Такие данные опубликовали Центральный Банк России и Оренбургстат.
Основные показатели инфляции в регионе:
- Продовольственные товары: +10,6%
- Непродовольственные товары: +6,98%
- Услуги: +12,67%
Продовольственные товары: рост цен на большинство категорий
В декабре 2024 года рост цен на продукты питания ускорился до 10,6% против 9,28% в ноябре. Увеличение затронуло 12 из 13 категорий продовольственных товаров, снижение зафиксировано только на яйца. Наибольшее подорожание отмечено в следующих категориях:
- Мясные продукты: +4,2%
- Рыбные продукты: +21,6%
- Молочные продукты: +14,7%
- Хлеб: +16,1%
- Масло и жиры: +28,6%
- Овощи и фрукты: +21,4%
- Общественное питание: +11,5%
- Алкоголь: +8,7%
В ЦБ РФ объяснили, что рост цен на овощи, фрукты и рыбные продукты обусловлен увеличением логистических издержек, ослаблением рубля и сокращением внутреннего предложения. Увеличение затрат на оплату труда, упаковку и перевозку также повлияло на стоимость молочных товаров.
Снижение цен на яйца на 24,5% связано с высоким уровнем цен в конце 2023 года.
Непродовольственные товары подорожали почти на 7%
По итогам 2024 года цены на непродовольственные товары в регионе возросли на 6,98%. Рост затронул 17 из 18 категорий. Самые высокие темпы увеличения отмечены на следующие товары:
- Медицинские товары: +12%
- Топливо: +11,2%
- Строительные материалы: +8,4%
- Косметика и парфюмерия: +9%
ЦБ РФ связал подорожание автомобилей как новых, так и подержанных, с ростом утилизационного сбора и ослаблением рубля. Рост цен на топливо обусловлен снижением внутреннего предложения и увеличением производственных издержек.
Сфера услуг: наибольший рост цен
Услуги подорожали больше всего, их средний прирост составил 12,67% год к году. Наибольшее увеличение зафиксировано в таких категориях:
- Услуги связи: +18,8%
- Зарубежный туризм: +16%
- Бытовые услуги: +12,8%
- ЖКХ: +12%
Наибольший спрос у жителей региона пришёлся на услуги связи и зарубежный туризм.
Сравнение инфляции: ПФО и вся Россия
Оренбургская область заняла восьмое место по уровню инфляции среди регионов Приволжского федерального округа. Наименьший рост потребительских цен зафиксирован в Республике Мордовия (+8,71%), максимально высокие показатели — в Чувашской Республике (+11,04%). В целом по России инфляция составила 9,52%.
Центробанк подчеркнул, что увеличение цен связано с тем, что внутренний спрос продолжает превышать возможности производства. Ослабление рубля также осталось значимым фактором, увеличившим стоимость товаров и услуг.
По прогнозу Банка России, к 2026 году инфляцию удастся снизить до целевого уровня в 4% за счёт жёсткой денежно-кредитной политики. Ключевая ставка на начало 2025 года составляет 21%.