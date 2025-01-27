В Оренбурге объявлена экстраординарная ситуация из-за бродячих собак

В Оренбурге объявлена экстраординарная ситуация из-за роста числа бродячих собак. Этот режим позволяет отлавливать всех бездомных животных, включая стерилизованных и чипированных, с последующим усыплением, если за ними не найдутся хозяева в течение 10 дней.

Причины введения экстраординарного режима

Ситуация с бродячими собаками в Оренбурге достигла критической точки. За последние месяцы участились случаи нападения на людей, что вызвало обеспокоенность среди жителей. Родители боятся отпускать детей на улицу, а местные власти признают, что традиционные методы, такие как программа ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат), не справляются с проблемой.

Меры, принимаемые властями

Согласно новому режиму, все бездомные собаки будут отлавливаться и доставляться в пункты временного содержания. Если в течение 10 дней животное не найдёт нового хозяина, его усыпят. Эта мера уже действует в нескольких муниципалитетах области, включая Соль-Илецкий округ и Орск.

Реакция общественности

Мнения жителей разделились. Одни поддерживают жёсткие меры, ссылаясь на безопасность, другие выступают против усыпления, предлагая усилить программы пристройства животных. Опросы показывают, что 67% респондентов предпочитают продолжать программу ОСВВ, а 32% поддерживают экстраординарный режим.

Заключение

Экстраординарная ситуация в Оренбурге — временная мера, направленная на решение проблемы бродячих собак. Власти обещают оценить её эффективность к концу первого квартала 2025 года и при необходимости продлить или отменить режим.