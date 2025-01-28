Фронтовик Иван Шевченко отметил 103-летие в Оренбурге

27 января ветеран Великой Отечественной войны из Оренбурга Иван Михайлович Шевченко отметил 103-й день рождения. Поздравить именинника пришел Глава города Сергей Салмин.

Жизненный путь ветерана

Иван Михайлович родился в Красногвардейском районе Оренбургской области. В 1940 году он отправился на службу, где строил, ремонтировал и охранял железные дороги на Дальнем Востоке. Его задачей также было сопровождение техники и боеприпасов на передовую. После восьми лет службы он вернулся домой и посвятил себя труду: работал кузнецом, трактористом и слесарем газового оборудования.

Секрет долголетия

Несмотря на преклонный возраст, Иван Шевченко сохраняет бодрость духа и чувство юмора. 103-й день рождения он встретил в кругу семьи: у ветерана 6 детей, 7 внуков, 10 правнуков и 2 праправнука.

– «Папа всегда активен, любит музыку и танцы. Его секрет – трудолюбие и доброе отношение к людям. Он обожает семейные встречи и всегда рад гостям,» – поделилась дочь Надежда.

Городская благодарность

Глава города Сергей Салмин отметил вклад ветерана в военные годы и его самоотверженный труд после войны.

– «Очень горжусь знакомством с Иваном Михайловичем. Его оптимизм и радость жизни вдохновляют. Сегодня он пожелал нашим солдатам скорейшего возвращения домой. От всего сердца желаю ему здоровья, радости и отличного настроения,» – сказал Сергей Салмин.

Иван Шевченко продолжает быть примером стойкости, трудолюбия и любви к жизни. Его жизненный путь – это история мужества и доброты.

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