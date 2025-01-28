В Оренбурге стартовала подготовка к сезону озеленения

В Оренбурге начались работы по подготовке к предстоящему сезону озеленения. В теплицах муниципального предприятия «Комсервис» специалисты уже активно выращивают декоративные растения и цветы для украшения городских клумб.

Подготовка грунта и высадка семян

Работы в теплицах стартуют задолго до весны. Главная задача – обеспечить растениям оптимальные условия для роста. Перед посадкой землю тщательно очищают и обогащают минеральными веществами. Это создает идеальную среду для формирования сильной рассады.

На данный момент часть семян уже высажена в подготовленный грунт. В теплицах установлен необходимый температурный режим и система контроля влажности, что гарантирует комфортное развитие растений. Регулярный полив и профессиональный уход помогают молодым росткам уверенно прорастать.

Результат работы озеленителей

Успех будущего сезона во многом зависит от профессионализма сотрудников «Комсервиса». Внимание к каждой детали, знания и опыт специалистов позволяют вырастить здоровую и устойчивую рассаду. Через несколько месяцев эти растения украсят улицы Оренбурга, добавляя ярких красок в городской ландшафт.

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