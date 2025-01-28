В Оренбургской области простились с участником Парада Победы, погибшим в СВО

В Оренбургской области проводили в последний путь спецназовца Арстана Маканова, который погиб во время участия в специальной военной операции. О трагической утрате сообщила газета «Степной Маяк» из Кваркенского района.

Жизненный путь героя

Арстан Маканов родился в селе Кваркено, где окончил школу. После выпускного он поступил в Орский гуманитарно-технологический институт, а в 2012 году ушел в армию. Уже в следующем году, 9 мая 2013 года, он принял участие в Параде Победы на Красной площади. За это событие Маканова наградили медалью Минобороны «За участие в военном параде в День Победы».

После службы в армии Арстан два года работал в Федеральной противопожарной службе в родном селе. В 2015 году он вернулся в силовые структуры и начал службу в отряде специального назначения войск национальной гвардии РФ. Сначала его служба проходила в Новгороде, а позже в 29-м отдельном отряде «Булат» в Уфе.

Награды и участие в СВО

С февраля 2022 года Арстан Маканов принимал участие в специальной военной операции. За преданность делу и личное мужество он был удостоен медали Георгия Жукова (2023) и медали генерала М.М. Шаймуратова (2024). В сентябре 2024 года Маканов стал обладателем крапового берета – символа высшего профессионализма спецназовца. В декабре 2024 года он погиб. Указом Президента России Арстан Маканов был посмертно награжден Орденом Мужества.

Военная спецоперация в цифрах

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, когда Владимир Путин объявил о её начале. В настоящее время Вооруженные силы РФ ведут бои на территории ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Харьковской областях. За время операции многие военнослужащие из Оренбургской области отдали свои жизни, защищая интересы страны.