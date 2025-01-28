Судебные приставы Оренбуржья уничтожили крупную партию нелегального табака

Конфискация незаконной продукции

Судебные приставы Оренбуржья направили на утилизацию более 500 пачек табачных изделий без обязательной маркировки. Контрафактный товар изъяли у местного жителя во время досмотра автомобиля сотрудниками ГИБДД.

Судебное решение и штраф

Суд признал водителя виновным по статье 14.53.1 КоАП РФ. Мужчина заявил, что перевозил табак для личного использования, однако это не повлияло на решение. Нарушителя оштрафовали, а продукцию конфисковали.

Процедура уничтожения

Исполнительный лист поступил в ГУФССП России по Оренбургской области. Пристав-исполнитель оформил акт изъятия и передал табак в ТУ «Росимущество». Производство закрыто после полного выполнения предписаний.

Ранее изъятые предметы

Это не первый случай конфискации в регионе. Ранее судебные приставы изымали моторные лодки, крупный рогатый скот и партии одежды. Все предметы также направляются на уничтожение или перепродажу.

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