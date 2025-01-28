Росводоканал Оренбург обновил автопарк 16 единицами современной спецтехники

Масштабное обновление транспорта

Росводоканал Оренбург пополнил автопарк 16 единицами новой техники в 2024 году. Девять из них уже начали работу: это установка горизонтального бурения, самосвалы КамАЗ и FAW, три УАЗа Профи, грунторез на базе МТЗ, вилочный погрузчик и легковой автомобиль.

Планы на 2024 год

До марта компания получит дополнительную технику: каналопромывочный автомобиль, илососную машину и пять ГАЗон NEXT. Оборудование поможет бороться с засорами, промывать сети и очищать колодцы.

Повышение эффективности работ

Сергей Акиньшин, начальник автотранспортного цеха, отметил: «Современная техника ускоряет ликвидацию аварий и повышает качество плановых работ». Новые машины оснащены системами комфорта и безопасности, что улучшает условия труда сотрудников.

Экологичность и инновации

Обновленный автопарк сокращает выбросы благодаря экологичным двигателям. Техника также позволяет применять передовые методы ремонта, например, бестраншейное бурение.

Справка о компании

Росводоканал обеспечивает водоснабжение 7,2 млн жителей в 13 городах России. Компания обслуживает 24 тыс. км сетей, ежегодно подавая 700 млн м³ воды.

В Оренбурге предприятие эксплуатирует 1765 км водопроводных и 1013 км канализационных сетей . С 2020 года сотрудничает с ВЭБ.РФ для реализации инфраструктурных проектов. За 13 лет на экологические программы направлено 6,1 млрд рублей .



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