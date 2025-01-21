Новый этап в здравоохранении: национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в регионе, продолжая успешные инициативы предыдущих лет, реализованных в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его основная цель — увеличение продолжительности жизни населения.

Развитие здравоохранения в сельской местности

Одним из ключевых направлений проекта является улучшение медицинской помощи в небольших городах и сельских районах. Уже в этом году планируется провести капитальный ремонт 103 объектов здравоохранения. Среди них крупные медицинские учреждения в населенных пунктах, таких как Беляевка, Сакмара, Первомайский, а также в городах Бугуруслан, Оренбург, Орск и Новотроицк.

Модульные конструкции и оснащение медучреждений

К 2025 году будет установлено 30 модульных конструкций: 26 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), 2 амбулатории и 2 поликлиники. Кроме того, в течение года запланировано приобрести более 800 тысяч единиц медицинского оборудования, включая более 600 тысяч единиц для оснащения ФАПов.

Доступная медицинская помощь

Для повышения мобильности медицинских услуг закупят 96 единиц транспорта. Это позволит доставлять помощь даже в самые отдаленные районы.

Забота о материнстве и детстве

Большое внимание уделяется охране материнства и детства. Продолжается оснащение перинатальных центров и родильных домов, а также создание женских консультаций, включая те, что располагаются в сельской местности.

Современная реабилитация

Развитие медицинской реабилитации занимает важное место в проекте. Переоснащение реабилитационных отделений современным оборудованием ускорит восстановление пациентов после заболеваний.

12 направлений улучшения здоровья

Нацпроект включает 12 ключевых направлений. Среди них: