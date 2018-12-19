На главном горнолыжном курорте Оренбургской области 15 декабря официально стартовал новый сезон. Открыты основная горнолыжная трасса с бугельным подъёмником, учебный склон, трасса для сноутюбингов и сноупарк для экстремальных видов спорта.

Благодаря стабильному температурному режиму оснежение трасс горнолыжного курорта «Кувандык 365» в этом году стартовало 9 ноября. В течение двух недель специалисты курорта готовили к началу сезона основной склон и работали с комиссией, которая ежегодно обследует состояния канатной дороги и выдаёт заключение о допуске к эксплуатации. Уже 24 ноября первые гости ГЛК «Кувандык365» могли воспользоваться услугами подъёмника и открыть сезон.

Полноценная работа курорта стартовала 15 декабря. Основная трасса, расположенная вдоль бугельной канатной дороги №1 (БКД-1), подготовлена до самой вершины горы. Работает прокат горнолыжного оборудования и аксессуаров, столовая, склон с подъёмником для сноутюбингов, учебная трасса для начинающих лыжников и сноубордистов. Гостей принимает гостиница курорта, полностью реконструированная перед началом прошлого сезона. Как и в предыдущие годы, для ценителей наиболее экстремального подхода к горнолыжному спорту открыт сноупарк с десятью фигурами разной сложности, включая несколько трамплинов.

— В этом году нам повезло с погодой. Первые горнолыжники, которое традиционно появляются ещё до запуска подъёмников, катались на склоне уже в середине ноября, — рассказывает директор горнолыжного курорта Денис Прасковский. — На то, чтобы оснежить гору до самого верха и подготовить трассу, ушло ещё несколько недель. И сегодня мы очень рады открыть для наших гостей практически все возможности зимнего отдыха. Как всегда по выходным, идёт праздничная программа с музыкой и ведущим. В конкурсах мы разыгрываем множество сертификатов на подъёмы — это самые ценные подарки, которые курорт может вручить своим постоянным гостям. А после шести часов приглашаем на захватывающее вечернее катание.

Благодаря раннему запуску сезона и развитию сервиса администрация горнолыжного курорта «Кувандык 365» планирует увеличить год к году число гостей, которые посетят курорт в ближайшие три-четыре месяца.