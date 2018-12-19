Кража в одном из обувных магазинов Новотроицка попала на видео

Пока женщина выбирала себе обувь, другая шарилась по её карманам. Полиция обращается за помощью к гражданам, чтобы установить личность преступницы.

Пострадавшая, 80-летняя местная жительница была обворована в обувном магазине на Комсомольском проспекте 16 декабря около 12 часов дня. Ущерб составил 4600 рублей.

Видеокамеры запечатлели момент кражи. На видео видно, как женщина с ребенком рылась в карманах куртки пенсионерки, пока та выбирала себе обувь. Совершив кражу она спокойно вышла из магазина.

Если вы узнали гражданку на видео, просьба сообщить об этом в полицию по адресу: г. Новотроицк, улица М. Корецкой, 35, или по телефонам: 8-999-258-95-10, 8-922-553-13-03, 8-(3537)-67-64-01 или 02. Правоохранители гарантируют анонимность!