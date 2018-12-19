Подождём до понедельника: сегодня в администрации Оренбурга состоялось очередное совещание, на котором обсудили проблему, возникшую вокруг строительства автомобильной дороги в п. Самородово.

На совещание были приглашены заместитель прокурора города Оренбурга Иван Ткаченко, депутат Оренбургского городского Совета Александр Поляков, представители структурных подразделений администрации города, регионального отделения «Общероссийского народного фронта», СРО «Альянс проектировщиков Оренбуржья» и подрядной организации, выполнившей работы.

— После нашей последней встречи прошло полтора месяца и цель сегодняшней – прийти к общему знаменателю и решить ситуацию, возникшую вокруг построенной дороги в п. Самородово. Проблема в том, что управление строительства и дорожного хозяйства не может оплатить выполненные подрядной организацией работы. Подходит к концу финансовый год и все платежи администрация города должна завершить 25 декабря. Сегодня, 19 декабря, хотелось бы понять, как обстоят дела, — сказал, начиная совещание, первый заместитель Главы Оренбурга Сергей Николаев.

Напомним, подрядчик, по итогам прошлой встречи, взял на себя обязательства провести экспертизу и предоставить экспертное заключение, которое отразило бы, что работы по строительству дороги в п. Самородово выполнены по качеству, не хуже того, что указано в конкурсной документации.

— В случае наличия заключения в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» мы сможем принять работы. Мы должны работать в рамках законодательства, — отметил Сергей Николаев.

Главный вопрос, который был задан первым заместителем Главы города представителям подрядчика – где это экспертное заключение и почему оно не было предоставлено?

— Сегодня утром на почту управления был направлен лишь протокол испытаний, который экспертным заключением не является. Также отмечу, что ранее подрядчику было направлено письмо на согласование представленной им кандидатуры эксперта, однако протокол испытаний по каким-то причинам был предоставлен от другой организации, — подчеркнул начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга Евгений Епанешников.

— Конфликт входит в затяжную фазу и нам необходимо найти компромисс между сторонами. Есть возможность рассмотреть в досудебном порядке и вынести на обсуждение следующее предложение: заказчик оставит верхний слой и не будет привязываться к нему, а возьмет за базу основание, за которое подрядчик и получит денежные средства. А верхний слой оставим как пилотный проект, некий эксперимент и продолжим над этим работать, — предложил Александр Поляков.

Активист Общероссийского народного фронта в Оренбургской области Владимир Данильчук напомнил о том, что с представителями УСДХ и подрядчиков уже обсуждали, как провести экспертизу, поскольку технические средства не позволяют взять пробу основания дорожного полотна, оно настолько прочное, что коронка его не берет.

— Было принято решение собрать грунт и в лабораторных условиях, добавив эмульсию, приготовить основание и на основании обследования получившегося материала получить экспертное заключение, — рассказал Владимир Данильчук.

— Мы должны понимать, что заключение лаборатории должно быть четким и конкретным. На кону с одной стороны – работа подрядчика, не предоставившего документы и экспертное заключение, с другой – должностные лица администрации города Оренбурга, которые должны подписать документ о приеме работ, выполненных в несоответствии с конкурсной документацией. На получение заключения было дано 10 дней. Нам нужны доказательства экспертов, что качество дороги не хуже того, что мы как заказчик указывали в конкурсной документации, — еще раз акцентировал первый заместитель Главы города.

По информации директора Ассоциации СРО «Альянс проектировщиков Оренбуржья» Александра Волкова, экспертное заключение можно получить в любой проектной организации, имеющей выписку из СРО и включенной в национальный реестр. Срок подготовки таких заключений – около 7 дней.

— Мы длительный период времени рассматриваем данный вопрос. Однозначной позиции в его решении у нас нет. Наше мнение заключается в том, что подрядчику необходимо в кратчайшие сроки принимать меры, готовить исковое заявление в арбитраж и взыскивать эти средства, — заместитель прокурора города Оренбурга Иван Ткаченко.

Участников совещания заинтересовало предложение депутата Оренбургского городского Совета Александра Полякова и было принято решение постараться решить проблему в досудебном порядке.

— В понедельник, 24 декабря, мы ждем от подрядчика информацию и при наличии экспертного заключения и доказательствах, что данная дорога построена правильно, мы готовы оплатить произведенные работы именно в текущем году, так как на эти цели в 2018 году в бюджете заложены денежные средства, — резюмировал Сергей Николаев.