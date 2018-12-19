С 22 декабря по 13 января Оренбургский драматический театр им. М. Горького приглашает на новогоднюю премьеру сказки Вильгельма Гауфа «Карлик Нос» (6+)

Легким движением колдовских чар злая колдунья превращает доброго мальчика Якоба в уродца. Но, все заканчивается хорошо.

Волшебные превращения и небывалые приключения увидят зрители на сцене. Яркая музыка и точечные сценические эффекты создают в спектакле настоящую чародейскую атмосферу. А шоу поваров и забавы свинок добавляют еще и комический эффект.

Постановка народного артиста РФ Рифката Исрафилова. Спектакли пройдут с 22 декабря по 13 января в 10:30 и в 13:00 на сцене Оренбургского областного государственного драматического театра им. М. Горького.