Депутаты Законодательного Собрания большинством голосов проголосовали за принятие Закона об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Ко второму чтению поступило свыше 120 поправок от шести субъектов права законодательной инициативы. Все они были детально изучены в профильных комитетах и предложены к принятию или к отклонению. Депутаты внесли изменения в областной бюджет на 2018 год. Его доходная и расходная части увеличились на 660 млн 876 тыс. рублей.

Председатель Законодательного Собрания Сергей Грачев заверил, что все социальные обязательства перед жителями области будут выполнены.

Бюджетом развития назвал главный финансовый документ области на 2019 год и последующий плановый период Сергей Грачев.

СЕРГЕЙ ГРАЧЕВ: Все социальные обязательства перед жителями области будут выполнены.

– Принят закон, по которому вся область будет жить, начиная уже с 1 января. Он значительно отличается от бюджета предыдущего года, – отметил спикер регионального парламента. – В частности, увеличен фонд финансовой поддержки муниципальных образований. Это позволит муниципалитетам выполнить предусмотренные законодательством полномочия в полном объеме. Все социальные обязательства – выплаты людям в определенные законом сроки, обеспечение необходимых закупок, тендеров – будут выполнены. Большую работу провели депутаты, Правительство области, все участники бюджетного процесса. Сбалансировать бюджет, собрать прогнозы, сопоставить их, учесть, какие тенденции ожидаются в последующие годы – огромный труд.

Сергей Грачев: объем бюджетных ассигнований увеличится не только за счет средств федерального бюджета, но и за счет собственных доходов.

– На что пойдут эти средства? Ну, например, 9,7 млрд – только на дорожное строительство. Никогда такой цифры не было, в этом году было 7,4 млрд рублей. В разы возросла поддержка малого и среднего предпринимательства. Увеличено количество объектов, которые будут строиться, в том числе 3 школы и 18 детских садов. Все эти объекты нужны и востребованы. И это реально – бюджет развития.

Региональный бюджет располагает достаточными ресурсами для исполнения национальных проектов в области демографии, здравоохранения, образования, жилья, городской среды, экологии и культуры. Доходы и расходы в 2019 году составят 88,1 млрд рублей, бюджет – бездефицитный.

Андрей Аникеев: «Заложенное в бюджете финансирование малого и среднего бизнеса – это решительные шаги по решению проблем этой сферы»

Решительными шагами по решению проблем малого и среднего бизнеса назвал заложенное в бюджете финансирование этой сферы председатель комитета ЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Андрей Аникеев.

– Принятию бюджета области во втором чтении предшествовала большая работа в профильных комитетах. Наш комитет работал по направлению финансирования экономики, промышленности и предпринимательства. В результате совместной работы и конструктивного диалога с губернатором и Правительством области изысканы возможности на увеличение дополнительных мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Причем прибавка очень существенная – в 4 раза. И сейчас эта сумма составляет почти 226 млн рублей, которые будут напрямую направлены предприятиям и на развитие инфраструктуры поддержки. Считаю, что эти меры смогут дать хороший социально-экономический эффект для региона, – сказал Андрей Аникеев.

Александр Куниловский: «Муниципальные образования войдут в новый финансовый год без долгов»

О финансировании муниципальных образований в следующем году рассказал председатель комитета Законодательного Собрания по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти Александр Куниловский.

– Внимание к муниципальным образованиям сегодня усилено. Большой бедой муниципалитетов каждый год было их недофинансирование, и они уходили в следующий финансовый год с большой «кредиторкой». На сегодняшнем заседании мы перераспределили около 700 млн рублей для того, чтобы муниципальные образования все свои кредиторские обязательства выполнили. Они войдут в новый финансовый год без долгов.

Отдельное внимание в муниципалитетах будет уделено благоустройству. В 2019 году увеличивается финансирование программы «Комфортная городская среда». Благодаря реализации проекта в 41 территории появились новые парки и общественные пространства. В 2019 году в программе будет участвовать уже 68 муниципальных образований, где планируется благоустроить 97 объектов, – сказал депутат.

Во втором чтении также был утвержден бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Принят ряд законопроектов, касающихся деятельности органов государственной власти, Общественной палаты и организации местного самоуправления. Внесены изменения в законы, связанные с противодействием коррупции и профилактикой правонарушений, обеспечением жильем детей-сирот, порядком предоставления жилья уволенным с военной службы. Приведены в соответствие с федеральным законодательством нормы регионального закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Претерпел изменения закон «Об образовании в Оренбургской области» – депутаты утвердили порядок компенсации расходов учредителя муниципального образовательного учреждения на организацию бесплатной перевозки учащихся.