Переустройство и перепланировка жилых помещений – один из распространенных вопросов, с которым жители Оренбургской области обращаются в жилищную инспекцию. Чаще всего рассмотрение таких обращений приводит к организации проверки в отношении лица, которое произвело ремонтные работы в квартире без необходимого согласования, то есть в отношении собственника квартиры. Так, за 2018 год жилищной инспекцией по Оренбургской области проведено 258 проверок в отношении собственников помещений по вопросам перепланировки или переустройства.

Владельцу, принявшему решение об изменениях в своей квартире без законного разрешения, необходимо понимать, что факт самовольной перепланировки или переустройства рано или поздно будет установлен жилищной инспекцией, например, по жалобе жителей других квартир, обеспокоенных шумом от ремонтных работ или количеством вывозимого строительного мусора, либо по обращению управляющей организации.

Чем грозит «полет строительной фантазии» собственнику квартиры? Во-первых, штрафом. Частью 2 статьи 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2000 до 2500 руб.

Во-вторых, нарушителю выдается предписание на приведение жилого помещения в прежнее состояние и устанавливается срок его исполнения. Далее события могут развиваться в двух направлениях: либо хозяин узаконивает свои действия в установленном административном порядке или через суд (в таком случае предписание ГЖИ снимается с контроля), либо приводит помещение в прежнее состояние.

Чаще всего провинившиеся собственники начинают исполнять закон в судебном порядке. Однако бывает, что перепланировка или переустройство жилого помещения выполнены с такими нарушениями, что узаконить подобные изменения не получится (например, задеты несущие конструкции дома либо осуществлен перенос инженерных систем в другое помещение квартиры). Для таких любителей оригинального выход только один – привести жилое помещение в прежнее состояние.

В практике жилищной инспекции имеется судебное решение о приведении жилого помещения в первоначальное состояние. Поскольку правом подавать в суд иск об обязании собственника жилого помещения привести его в первоначальное состояние обладает только орган муниципальной власти (департамент градостроительства и жилищных отношений), ГЖИ привлекается в подобных процессах как третье лицо. История началась с того, что собственник жилого помещения, расположенного в МКД 10/1 по ул. Поляничко г. Оренбурга на 1 этаже, осуществил перепланировку: вырубил часть фасада здания и балкона для организации отдельного входа, установил дверь и подготовил фасад под установку лестницы. В дальнейшем указанное помещение стало использоваться собственником как нежилое – в нем открылся магазин.

Естественно, такие изменения не остались незамеченными жителями дома, которые обратились в ГЖИ. Многочисленные проверки не увенчались успехом, тогда инспекция обратилась в департамент градостроительства и жилищных отношений администрации города Оренбурга с предложением обратиться в суд.

Ленинский районный суд г. Оренбурга установил, что техническая документация спорной квартиры не предусматривает устройство самостоятельного входа через балкон, а также демонтаж внутренних перегородок. Суд учел, что ответчиком не были предоставлены документы, подтверждающие согласие собственников помещений в МКД (протокол общего собрания) на проведение вышеуказанных работ. Решение было однозначным – обязать собственника привести жилое помещение в первоначальное состояние в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу.