С рабочим визитом Оренбуржье посетит глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин

В Оренбурге 20 декабря генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин проведет рабочую встречу с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом.

По итогам запланировано совещание с членами Правительства региона и главами администраций муниципальных образований, посвященное реализации региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов.

В ходе рабочего визита Константин Цицин также наградит знаком отличия «Знак качества ЖКХ» Игоря Мелихова – председателя ТСН «Единство», управляющего многоквартирным домом №116 по улице Орской в Соль-Илецке и вручит ему фасадную табличку «Дом образцового содержания».

Кроме того, генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин наградит памятным дипломом за выдающиеся успехи в управлении, модернизации, строительстве объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение современных энергосберегающих и энергоэффективных технологий и знаком отличия – табличкой «Образцовое предприятие ЖКХ» ООО «Оренбург Водоканал», которое обеспечивает бесперебойное и стабильное водоснабжение населения. Генеральный директор предприятия Михаил Иванов будет отмечен памятным знаком отличия.