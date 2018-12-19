Скончался заслуженный артист РФ Олег Мартьянов

Заслуженный артист России Олег Мартьянов скончался в Москве во вторник, 18 декабря, на 67-м году жизни. О смерти артиста сообщили в Малом театре, где проработал 45 лет.

Причина смерти не называется, однако известно, что Олег Сергеевич долгое время болел. Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, подтвердил, что Мартьянов на протяжении длительного времени болел и на сцену не выходил.

Российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Олег Сергеевич Мартьянов (Моченев) родился 18 марта 1952 года. Образование получил в Высшем театральном училище имени М.С. Щепкина, после окончания был принят в Государственный академический Малый театр. За свою творческую карьеру он исполнил около 70 ролей. Также артист снимался в кино и озвучивал аудиокниги.